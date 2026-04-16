Meteo: avanza l'Anticiclone delle Azzorre! 17-18 aprile con caldo quasi estivo

Sul Mediterraneo Centrale sta avanzando l’alta pressione dell’Anticiclone delle Azzorre che, domani (venerdì 17) e sabato 18, occuperà temporaneamente la nostra Penisola, dove garantirà condizioni meteo più stabili e soleggiate, favorendo anche un ulteriore aumento delle temperature. Ci attendono quindi due giornate, domani e sabato, con prevalenza di tempo soleggiato, poche piogge, venti deboli e temperature ben al di sopra delle medie stagionali, specie al Centro-Nord, dove in diverse località sono attesi valori pomeridiani tipici di fine primavera.

Le ultime proiezioni confermano che per domenica 19 è invece probabile un moderato aumento dell’instabilità al Nord, con la possibilità di temporali soprattutto nelle ore pomeridiane, a causa di una perturbazione atlantica che dovrebbe lambire l’Arco Alpino, per poi scivolare lunedì 20 sui Balcani, favorendo in tal caso un moderato peggioramento del tempo anche sul medio versante adriatico.

Le previsioni meteo per venerdì 17 aprile

Inizio giornata tra sole e nuvole al Nord e all’estremo Sud, con isolati scrosci di pioggia sulle Alpi; in prevalenza soleggiato altrove. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità anche sulle zone interne del Centro e in Sardegna: isolati rovesci e temporali su Alpi, Appennino Ligure, rilievi abruzzesi, Appennino Calabro-Lucano, Sicilia e zone interne della Sardegna.

Venti per lo più deboli. Temperature massime stazionarie o in ulteriore leggera crescita, quasi dappertutto comprese fra 18 e 26 gradi e ben al di sopra della norma soprattutto al Centro-Nord.

Le previsioni meteo per sabato 18 aprile

Al mattino un po’ di nuvolosità al Nordovest, Alpi Orientali, regioni centrali tirreniche e Calabria Meridionale, comunque in generale senza piogge; sulle altre regioni prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso.

Nel pomeriggio nubi e qualche breve acquazzone su Alpi, Appennino Settentrionale, rilievi della Calabria e zone montuose di Sicilia e Sardegna; altrove prevalenza di tempo soleggiato e stabile. Temperature con poche variazioni e sempre al di sopra della norma.