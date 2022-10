Meteo, autunno in stand-by: da mercoledì 26 sole, caldo e nebbia in aumento al Nord

L'autunno resta in stand-by, messo in pausa da un poderoso anticiclone che da mercoledì 26 tornerà ancora più deciso sull'Europa e sull'Italia, portando sole, tempo stabile, caldo anomalo e un graduale aumento della nebbia in pianura al Nord.

L'alta pressione di matrice nord-africana, accompagnata da una massa d'aria decisamente mite, sarà intervallata solo sporadicamente da alcuni sistemi nuvolosi più o meno significativi che interesseranno più che altro il Nord. Secondo gli ultimi aggiornamenti, purtroppo, l'anticiclone non abbandonerà la scena meteo prima di fine mese.

Da mercoledì 26 nuovo rinforzo dell'alta pressione: condizioni meteo stabili e caldo fuori stagione

Da mercoledì 26 anche al Nord la nuvolosità tenderà ad attenuarsi ma aumenterà il rischio di formazione di nebbie nelle ore più fredde, in particolare tra Emilia e Veneto.

Sul resto d’Italia avremo un tempo in prevalenza soleggiato con un clima moto mite e temperature ben al di sopra della media. Questa condizione deriva dalla persistenza di una massa di aria di origine sub-tropicale che, nella seconda parte della settimana e fino a fine mese, si espanderà temporaneamente sull'Europa centrale e sulla Scandinavia determinando in gran parte del continente, una fase di marcata anomalia termica.

Nel nostro Paese le temperature diurne potrebbero raggiungere punte intorno ai 30 gradi sulle Isole, in Puglia e valori oltre i 25 gradi nel resto del Centro-Sud. L’eccezionalità delle temperature si manifesterà anche sulle Alpi dove lo zero termico resterà a quote superiori i 3000 metri.