Meteo, assaggio d'estate. Giovedì 12 maggio temperature oltre le medie

L’attuale fase di tempo stabile garantito dall’anticiclone che si è spinto su tutta l’Italia, è accompagnata da un primo assaggio di caldo estivo soprattutto al Centro-Nord, dove le temperature massime superano facilmente la soglia dei 25 gradi, fino a toccare picchi vicini ai 30 gradi.

Nel corso del fine settimana le temperature si manterranno su valori superiori alla norma un po’ ovunque, con l’anticiclone che resterà ben saldo al Centro-Sud; su parte delle regioni settentrionali, con l’indebolimento dell’alta pressione, potrebbe tornare invece un po’ di instabilità, con il rischio di locali rovesci o temporali sulle Alpi e con il possibile coinvolgimento sabato delle vicine zone di pianura.

Le previsioni meteo per giovedì 12 maggio

Giornata di tempo stabile e soleggiato ovunque, con soltanto qualche velatura in transito al Nord e lo sviluppo di un po’ di nuvolosità sulle zone alpine, ma con scarso rischio di precipitazioni.

Temperature stazionarie o in lieve ulteriore aumento: massime in generale comprese fra 23 e 27 gradi, ma con picchi di 28-30 gradi al Nord e nelle regioni centrali tirreniche. Venti deboli, con rinforzi da sud-ovest sulla Liguria; un po’ ventilato anche sulla bassa Pianura Padana. Mari in generale calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per venerdì 13 maggio

Cielo in prevalenza sereno in Emilia Romagna, al Centro-Sud e nelle Isole, con qualche nuvola nel pomeriggio solo nelle zone montuose e nella Calabria tirrenica; un po’ di nubi o velature in transito nel resto del Nord, con un aumento dell’instabilità pomeridiana su Alpi e Prealpi centro-orientali, dove potrà formarsi qualche isolato rovescio o temporale.

Temperature in ulteriore aumento al Sud e nelle Isole; valori massimi ancora ben oltre la media al Centro-Nord e tipici del mese di giugno in molte regioni. Venti deboli.