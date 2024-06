Meteo, arrivano sole e caldo anche al Nord: la tendenza dal 15 giugno

Nel fine settimana pressione relativamente alta sul Mediterraneo centrale e sull’Italia con valori intorno ai 1015 hPa. Il tempo sarà complessivamente stabile anche se non del tutto soleggiato e con anche qualche pioggia. L’instabilità al Nord tenderà ad attenuarsi sulle aree di pianura mentre invece continuerà ad interessare le aree alpine e prealpine perché lambite da una perturbazione in transito sull’Europa centrale.

La tendenza meteo per il weekend del 15-16 giugno e l'inizio della prpssima settimana

Le nubi e i fenomeni tenderanno a concentrarsi soprattutto nella giornata di sabato 15 giugno quando in serata qualche fenomeno potrebbe anche sconfinare sulle vicine pianure del Nord-Ovest. Il Centro-Sud vedrà una giornata di sabato soleggiata mentre domenica transiterà un debole sistema nuvoloso che potrebbe anche portare qualche pioggia tra la Sardegna e il Sud Italia; questa evoluzione resta ancora incerta. Le temperature, dopo il calo di venerdì, torneranno ad aumentare nelle regioni centro-meridionali portandosi intorno ai 30 gradi ma fino a 35 in Sardegna, Sicilia e Calabria. Al Nord il rialzo sarà più contenuto e comunque più evidente nella giornata di domenica.



L’inizio di settimana vedrà il probabile rinforzo dell’Anticiclone nord-africano sul Mediterraneo e sull’Italia con tempo quasi ovunque stabile e soleggiato e con caldo in ulteriore aumento: valori anche oltre i 35 gradi nelle aree interne del Centro-Sud fino a sfiorare i 40 in Sardegna e Sicilia; clima che diventerà estivo anche al Nord dove le massime oscilleranno intorno ai 30 gradi con valori vicini ai 35 nel Nordest.