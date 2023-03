Meteo, arriva la Primavera: weekend dell'11 e 12 marzo stabile e caldo

Fino a venerdì 10 marzo le condizioni meteo potrebbero essere ancora nuvolose e a tratti piovose, ma nel weekend dell'11 e 12 marzo scoppierà la primavera, con tempo stabile e clima decisamente mite un po' dappertutto.

Giovedì 9 la giornata inizierà con una prevalenza di nuvole sull'Italia a parte ampie schiarite in Sicilia, Calabria meridionale, Nord-Ovest in estensione verso Nord-Est e medio Adriatico. Qualche debole pioggia sarà possibile nei settori più orientali del Friuli, tra estremo Levante Ligure e nord della Toscana, e tra Campania e nord-ovest della Calabria. Nel pomeriggio il cielo sarà ancora parzialmente nuvoloso o nuvoloso nell'estremo Nord-Est e sulle regioni del versante Tirrenico, ma comunque senza fenomeni di rilievo e con la tendenza a schiarite con il passare delle ore.

In serata nubi in aumento, specie al Centro-Sud, con piogge in arrivo in Sardegna per una perturbazione (la n.4 del mese) in arrivo da ovest che poi venerdì 10 tenderà ad attraversare le regioni del Centro-Sud, portando piogge sparse e con il rischio di qualche intenso rovescio o temporale. Le regioni del Nord Italia quindi sembrerebbero ancora una volta saltate da questo peggioramento, a parte qualche debole precipitazione nei settori di confine delle Alpi nord-occidentali.

Nel weekend 11 e 12 marzo arriva la Primavera

Nel fine settimana la tendenza mostra un miglioramento con condizioni che dovrebbero poi tornare ad essere più stabili e soleggiate.

Le temperature tenderanno ad aumentare sensibilmente nella seconda parte della settimana: da giovedì la massa d'aria diventerà decisamente più mite, con temperature sopra la norma praticamente ovunque con punte vicine ai 20 gradi al Nord, e superiori sulle Isole e sulle regioni ioniche e adriatiche. Saranno giornate un po' ventose per venti moderati o tesi occidentali.