Meteo, aria gelida in arrivo dal 5 febbraio: quanto durerà?

Ci aspetta una fase meteo segnata da gelide correnti di origine artica: la prossima settimana, dal 6 al 10 febbraio, sarà la più fredda dell’inverno, almeno fino ad ora, con temperature ampiamente al di sotto della norma del periodo. Il freddo intenso durerà per tutta la settimana e probabilmente le temperature aumenteranno solo nel prossimo weekend.

Tendenza meteo: aria gelida e freddo intenso per tutta la settimana. Maltempo sulle Isole

Martedì 7 febbraio giornata soleggiata con cielo sereno o poco nuvoloso al Nord regioni centrali tirreniche Umbria, fascia costiera della Campania e alto versante tirrenico della Calabria. Tempo perturbato sulle Isole maggiori con cielo molto nuvoloso e precipitazioni sparse in Sicilia, Sardegna orientale e meridionale, quota neve sui rilievi intorno ai 5-700 metri. Nuvolosità sparsa a carattere più irregolare su medio Adriatico, Puglia, Basilicata e Calabria ma senza precipitazioni di rilievo.

Venti deboli su pianure e aree alpine del Nord, giornata ventosa nel resto dell’Italia per venti orientali da segnalare in particolare forti venti da Est sulla Sardegna e nel canale di Sicilia. I mari risulteranno mossi fino a molto mossi o agitati i mari intorno alla Sardegna e a fine giornata nel Canale di Sicilia. La giornata sarà molto fredda in tutta Italia con temperature abbondantemente sotto i valori normali del periodo con gelate diffuse notturne e mattutine al Nord con valori di 4 o 5 gradi sottozero.

Nei giorni successivi l’area di bassa pressione, posizionata sul Nord Africa e responsabile del maltempo sulle Isole maggiori di inizio settimana, potrebbe insistere fino a venerdì continuando a determinare condizioni di tempo a tratti perturbato su Sardegna e Sicilia e Calabria, sono attese precipitazioni anche intense con quota neve sui rilievi che tenderà gradualmente ad innalzarsi. Nel resto dell’Italia situazione più tranquilla con tempo stabile e soleggiato ma ancora molto freddo. Nel fine settimana possibile miglioramento sulle Isole e all’estremo Sud grazie ad un rinforzo dell’alta pressione che dovrebbe abbracciare un po’ tutta l’Italia.

Con il rinforzo dell’alta pressione sul Mediterraneo Occidentale dovrebbero interrompersi le correnti gelide nord-orientali favorendo un rialzo termico.