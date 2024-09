Meteo, domenica 29 irruzione di aria fredda: temperature in picchiata anche al Sud! Le previsioni

La massa d’aria più fredda alle spalle della perturbazione in transito lungo la nostra Penisola si sta riversando nel Mediterraneo centrale e sull’Italia, sospinta verso sud da una moderata ventilazione settentrionale.

La fase meteo instabile a essa associata si esaurirà nella mattinata di domenica sulle regioni adriatiche del Centro-Sud, a seguire la perturbazione abbandonerà definitivamente il Paese, favorendo un generale miglioramento, ma anche un brusco calo delle temperature. Il calo termico potrà essere anche dell’ordine di una decina di gradi, amplificato nella sensazione dai venti di Maestrale e di Tramontana che soffieranno fino a 60-70 km/h.

Le previsioni meteo per domenica 29 settembre

Sull’insieme del Paese tempo in prevalenza stabile e soleggiato. In mattinata nuvolosità sparsa con locali piogge su Marche meridionali, Abruzzo, Molise, nord Puglia e bassa versante tirrenico della Calabria ma con tendenza al miglioramento. Nel corso del pomeriggio e poi in serata un po’ di nuvolosità in aumento sulle regioni del Nord Italia, a iniziare dal Nord-Ovest.

Temperature quasi ovunque in calo, più sensibile sul medio Adriatico, al Sud e in Sicilia; valori diffusamente inferiori alla norma, con punte non oltre i 25 gradi del versante tirrenico e di quello ionico. Ventoso per venti di Maestrale al Sud e sulle Isole, di Bora/Grecale al Centro e sull’alto Adriatico: raffiche fino a 60-70 Km/h tra Puglia, Adriatico meridionale e Ionio. Mari: mossi o molto mossi.

Le previsioni meteo per lunedì 30 settembre

Lunedì al Nord nuvolosità variabile, a tratti anche densa ed estesa, specie nella prima parte della giornata, ma non associata a fenomeni, salvo brevi e occasionali a ridosso delle Alpi occidentali. Nel resto del Paese tempo in prevalenza soleggiato, con il passaggio di nubi ad alta quota sulle regioni centrali e sulla Sardegna. Temperature: in calo le minime all’alba al Centro-Sud. Massime in ulteriore lieve flessione all’estremo Sud e sulla Sicilia, in leggero rialzo sul medio versante adriatico e sulla Sardegna. Venti e moto ondoso dei mari in attenuazione.