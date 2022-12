Meteo: aria più fredda anche al Centro-Sud. Da domenica 18 dicembre alta pressione

Nella giornata di oggi (sabato 17 dicembre) un debole fronte freddo (perturbazione numero 10) scivolerà velocemente lungo la nostra Penisola: le precipitazioni saranno poche e di modesta entità, localizzate essenzialmente sulle regioni centrali. In compenso l’aria più fredda al suo seguito farà calare ovunque le temperature, anche al Centro-Sud dopo l’impennata di questi due giorni in cui in molte regioni si sono superati i 20 gradi con punte addirittura di 25-27 in Sicilia.

A partire da domenica 18 si conferma una fase di tempo più stabile grazie al ritorno dell’alta pressione che per alcuni giorni proteggerà la nostra penisola da nuove perturbazioni. L’attuale tendenza mostra la possibilità che l’alta pressione, a parte un temporaneo indebolimento nella giornata di giovedì 22, possa rimanere protagonista anche nel periodo natalizio. Durante la prossima settimana si prevedono temperature nella norma o leggermente sopra, in attesa di un possibile e sensibile aumento al Centro-Sud proprio nel week-end di Natale.

Le previsioni meteo per sabato 17 dicembre

Cielo in prevalenza sereno al Nord-Ovest e aree alpine ma con nebbie o foschie al mattino sulla pianura padana. Ampie schiarite anche in Puglia, Basilicata, Sicilia meridionale e orientale. Prevalenza di nuvole altrove con un cielo da parzialmente nuvoloso a nuvoloso con poche e isolate piogge nelle regioni centrali.

Al mattino residue precipitazioni anche in Friuli Venezia Giulia, Campania e Calabria tirrenica. Temperature massime quasi ovunque in diminuzione, con il calo più marcato sul medio versante adriatico e al Sud. Venti in prevalenza deboli.

Le previsioni meteo per domenica 18 dicembre

Tempo soleggiato nelle Venezie. Nuvole altrove, anche se non mancheranno le temporanee schiarite e in generale non ci saranno piogge. Al mattino un po’ di nebbie su pianure del Nord e valli del Centro.

Temperature quasi dappertutto in calo: freddo pungente al primo mattino, con gelate anche in pianura, specie al Nord; massime in generale attorno ai valori medi stagionali.