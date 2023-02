Meteo, aria artica in arrivo dal 5 febbraio : crollo delle temperature

La prossima settimana sarà segnata dall’arrivo di una massa di aria artica. Un primo impulso arriverà già domenica 5 febbraio, mentre un altro arriverà lunedì determinando un sensibile calo delle temperature. Si formerà un vortice di bassa pressione nei pressi dell’Italia. Lunedì 6 febbraio saranno possibili nevicate a quote basse su Abruzzo Molise, Calabria ionica, da 100 a 400 metri di quota. Nella notte tra domencia e lunedì qualche breve nevicata a quote basse sul settore occidentale del Piemonte. Tra lunedì e martedì neve a 700-900 metri anche in Sardegna.

Tendenza meteo: torna il freddo invernale

Mercoledì e giovedì le precipitazioni saranno scarse con ancora la presenza di nuvole su medio Adriatico, Sud e Isole. Al Nord e settore tirrenico avremo invece una prevalenza di cielo sereno.

Temperature sotto la media con picchi di -10 sottozero a 1500 metri di quota. Al Centro-sud in particolare le temperature saranno sotto la norma. Potrebbe configurarsi come la settimana più fredda dell’inverno fino ad adesso, con temperature con valori fino a -4/-5 gradi anche in pianura. Il freddo dovrebbe proseguire per tutta la prossima settimana.