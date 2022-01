Meteo, anticiclone protagonista nel weekend del 15 e 16 gennaio: ecco dove si farà sentire di più il clima mite

Nel fine settimana l’alta pressione dominerà la scena meteo sull’Italia, occupando con insistenza tutto il nostro Paese: ci attendono quindi un sabato e una domenica con tanto sole, anche se nelle ore notturne e del primo mattino protagoniste saranno soprattutto le nebbie, diffuse sulle pianure del Nord e nelle zone interne del Centro, localmente anche fitte.

L’alta pressione contribuirà anche a far salire le temperature, specialmente nella giornata di sabato 15 gennaio, che risulterà decisamente più tiepida rispetto alle precedenti. Lunedì invece è atteso un modesto e temporaneo peggioramento del tempo al Sud e nelle regioni del versante adriatico, a causa di una perturbazione che, scivolando sui Balcani, lambirà anche la nostra Penisola.

Le previsioni meteo per sabato 15 gennaio

Il cielo sarà in generale sereno o poco nuvoloso, ma al mattino osserveremo un po’ di nebbie sulle pianure del Nord e nelle valli del Centro.

Temperature massime in aumento in gran parte d’Italia, nel complesso nella norma o leggermente al di sopra: l’anomalia più marcata è prevista nelle zone collinari e montuose del Centro-Nord. Moderati venti di Maestrale al Sud e in Sicilia, dove i mari risulteranno fino a molto mossi; venti deboli altrove.

Le previsioni meteo per domenica 16 gennaio

Al mattino sono attese molte nebbie mattutine su Pianura Padana e valli del Centro; il tempo sarà bello e soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo quasi dappertutto, anche se qualche nebbia potrebbe insistere sulla parte più orientale della Pianura Padana.

Temperature minime in calo al Nord, con gelate mattutine anche in pianura; massime in calo in gran parte d’Italia e in particolare al Nord. Venti per lo più deboli.