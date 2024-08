Meteo, Anticiclone delle Azzorre in arrivo: da mercoledì 21 sole e caldo senza eccessi

Dopo la fase temporalesca di inizio settimana, da mercoledì 21 le condizioni meteo torneranno ad essere più stabili e calde grazie all'arrivo dell'Anticiclone delle Azzorre. Le temperature saranno in nuovo aumento verso valori gradualmente sopra la norma, ma senza raggiungere i picchi dell'ultima ondata di caldo.

Da mercoledì 21 Anticiclone delle Azzorre: sole e temperature in aumento

Mercoledì 21 l'anticiclone delle Azzorre si spingerà sul Mediterraneo centro-occidentale, determinando un complessivo miglioramento del tempo su tutto il Paese. Sarà presente ancora un po' di nuvolosità al Sud e sulle regioni del versante Adriatico, ma probabilmente senza piogge significative. Venti in attenuazione sulle regioni centro-settentrionali, ancora tesi di Maestrale su mare e canale di Sardegna, canale di Sicilia e d'Otranto.

Nella seconda parte della settimana la stabilità atmosferica tornerà a prevalere in gran parte del nostro Paese. Le temperature torneranno ad aumentare, riportandosi gradualmente al di sopra della norma. In questa fase non si raggiungeranno tuttavia i picchi estremi raggiunti durante l'ultima ondata di caldo.