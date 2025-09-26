Meteo, ancora piogge e temporali in diverse regioni: le zone più a rischio da venerdì 26 settembre

L’ultima parte della settimana resta ancora segnato dall’instabilità meteo in molte regioni a causa della presenza di una vasta circolazione depressionaria (lasciata in eredità dal vecchio sistema nuvoloso che ha inaugurato questa fase movimentata) all’interno della quale si inseriscono due nuove perturbazioni: la numero 7 di settembre, che insiste soprattutto sul Nord e parte del Centro, e la numero 8, un sistema nuvoloso in arrivo dal Nord Africa e diretto verso l’estremo Sud.

Le temperature si manterranno per lo più sotto la media inizialmente al Nord e nei settori tirrenici, poi entro domenica i valori tenderanno a scendere sotto i livelli normali anche nel resto del Paese.

Le previsioni meteo per venerdì 26 settembre

Molte nuvole sulle regioni settentrionali, con piogge sparse e locali rovesci, maggiormente insistenti a nord del corso del Po. Quota neve intorno a 1800-2200 metri sulle Alpi. Piogge anche sull’alta Toscana e in Sicilia con dei temporali dal pomeriggio sull’isola. Maggiori schiarite nel resto d’Italia, anche se non mancheranno dei passaggi nuvolosi e possibili brevi precipitazioni nelle zone interne del Centro e della Sardegna nel pomeriggio.

Temperature massime in calo al Nord, esclusa l’Emilia Romagna, in leggero rialzo in Sardegna, senza grandi variazioni altrove; valori sotto la media in gran parte del Nord e nei settori tirrenici, più vicini alla norma altrove. Venti quasi ovunque deboli. Mari in prevalenza poco mossi; solo localmente mossi il Ligure e i Canali delle Isole.

Le previsioni meteo per sabato 27 settembre

Al mattino schiarite su gran parte del Centro e della Sardegna; nuvoloso altrove con piogge e rovesci al Nord-Ovest, in Emilia e sull’alta Toscana, temporali fra Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio estensione delle precipitazioni al Nord-Est, zone interne e adriatiche del Centro, settori meridionali di Basilicata e Puglia, e Sardegna orientale. Quota neve intorno ai 1800-2200 metri sulle Alpi. Alla sera ancora piogge e temporali isolati sul versante adriatico e ionico; tendenza a un miglioramento nelle regioni occidentali del Paese.

Temperature massime in lieve rialzo al Nord, in calo su Sicilia, Calabria e settori ionici; clima ancora piuttosto fresco al Nord-Ovest. Venti deboli, mari calmi o poco mossi.