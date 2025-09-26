FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, ancora piogge e temporali in diverse regioni: le zone più ...

Meteo, ancora piogge e temporali in diverse regioni: le zone più a rischio da venerdì 26 settembre

Due perturbazioni attive sull'Italia: una porterà piogge soprattutto al Nord e in parte del Centro, l'altra all'estremo Sud e in Sicilia. Le previsioni meteo
Previsione26 Settembre 2025 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione26 Settembre 2025 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it

L’ultima parte della settimana resta ancora segnato dall’instabilità meteo in molte regioni a causa della presenza di una vasta circolazione depressionaria (lasciata in eredità dal vecchio sistema nuvoloso che ha inaugurato questa fase movimentata) all’interno della quale si inseriscono due nuove perturbazioni: la numero 7 di settembre, che insiste soprattutto sul Nord e parte del Centro, e la numero 8, un sistema nuvoloso in arrivo dal Nord Africa e diretto verso l’estremo Sud.
Le temperature si manterranno per lo più sotto la media inizialmente al Nord e nei settori tirrenici, poi entro domenica i valori tenderanno a scendere sotto i livelli normali anche nel resto del Paese.

Le previsioni meteo per venerdì 26 settembre

Molte nuvole sulle regioni settentrionali, con piogge sparse e locali rovesci, maggiormente insistenti a nord del corso del Po. Quota neve intorno a 1800-2200 metri sulle Alpi. Piogge anche sull’alta Toscana e in Sicilia con dei temporali dal pomeriggio sull’isola. Maggiori schiarite nel resto d’Italia, anche se non mancheranno dei passaggi nuvolosi e possibili brevi precipitazioni nelle zone interne del Centro e della Sardegna nel pomeriggio.

Temperature massime in calo al Nord, esclusa l’Emilia Romagna, in leggero rialzo in Sardegna, senza grandi variazioni altrove; valori sotto la media in gran parte del Nord e nei settori tirrenici, più vicini alla norma altrove. Venti quasi ovunque deboli. Mari in prevalenza poco mossi; solo localmente mossi il Ligure e i Canali delle Isole.

Le previsioni meteo per sabato 27 settembre

Al mattino schiarite su gran parte del Centro e della Sardegna; nuvoloso altrove con piogge e rovesci al Nord-Ovest, in Emilia e sull’alta Toscana, temporali fra Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio estensione delle precipitazioni al Nord-Est, zone interne e adriatiche del Centro, settori meridionali di Basilicata e Puglia, e Sardegna orientale. Quota neve intorno ai 1800-2200 metri sulle Alpi. Alla sera ancora piogge e temporali isolati sul versante adriatico e ionico; tendenza a un miglioramento nelle regioni occidentali del Paese.

Temperature massime in lieve rialzo al Nord, in calo su Sicilia, Calabria e settori ionici; clima ancora piuttosto fresco al Nord-Ovest. Venti deboli, mari calmi o poco mossi.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, 26 settembre instabile al Nord e Sicilia: le previsioni
    Previsione26 Settembre 2025

    Meteo, 26 settembre instabile al Nord e Sicilia: le previsioni

    Piogge e temporali in arrivo su alcune regioni con clima molto fresco al Nord e valori sotto la norma. Le previsioni meteo del 26-27 settembre.
  • Meteo, 26 settembre con nuovi temporali: ecco dove
    Previsione25 Settembre 2025

    Meteo, 26 settembre con nuovi temporali: ecco dove

    Venerdì tempo instabile al Nord con rovesci e temporali. Peggiora anche sulla Sicilia. Temperature sotto la norma sulle regioni settentrionali. Le previsioni meteo del 26-27 settembre
  • Meteo, fase instabile sull'Italia: alto rischio temporali e calo termico
    Previsione25 Settembre 2025

    Meteo, fase instabile sull'Italia: alto rischio temporali e calo termico

    Le regioni settentrionali saranno ancora nel mirino dei temporali mentre al Centro-sud il tempo sarà migliore. Sensibile calo delle temperature. Le previsioni meteo del 25-26 settembre
  • Meteo, 25 settembre con clima fresco e rischio pioggia: ecco dove
    Previsione25 Settembre 2025

    Meteo, 25 settembre con clima fresco e rischio pioggia: ecco dove

    Tempo instabile per tutto il resto della settimana, con temperature in calo fino a valori anche al di sotto della media. Le previsioni meteo
Ultime newsVedi tutte
Meteo, instabilità anche la prossima settimana: la tendenza
Tendenza25 Settembre 2025
Meteo, instabilità anche la prossima settimana: la tendenza
Dopo un lunedì stabile, da martedì 30 settembre possibile ritorno dei temporali e clima fresco. La tendenza meteo per i prossimi giorni
Meteo: piogge e temporali anche nel weekend, prosegue il calo termico. La tendenza dal 27 settembre
Tendenza24 Settembre 2025
Meteo: piogge e temporali anche nel weekend, prosegue il calo termico. La tendenza dal 27 settembre
Nuove perturbazioni in arrivo nel weekend: il tempo resta instabile in molte regioni, con un clima fresco e valori sotto la media
Meteo, nuove piogge in arrivo da venerdì 26 settembre: la tendenza fino al weekend
Tendenza23 Settembre 2025
Meteo, nuove piogge in arrivo da venerdì 26 settembre: la tendenza fino al weekend
Condizioni meteo instabili anche nell'ultima parte della settimana: tra venerdì e il weekend piogge in molte regioni e clima fresco!
Mediaset

Ultimo aggiornamento Venerdì 26 Settembre ore 10:30

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154