Meteo, altre piogge il 23 novembre poi maltempo, freddo e neve

La perturbazione numero 6 di novembre martedì 23 novembre si allontanerà dall’Italia, favorendo così un parziale miglioramento che ci regalerà due giornate, martedì e mercoledì, nel complesso tranquille, tra sole e nuvole, con poche piogge per lo più concentrate al Sud e Isole e temperature in generale nella norma. La tregua però non durerà molto, perché giovedì è atteso l’arrivo di un’altra perturbazione (la numero 7 del mese) che riporterà la pioggia su gran parte d’Italia e causerà anche un sensibile calo delle temperature al Nord, sulle cui montagne la neve si spingerà fino a quote piuttosto basse.

Previsioni meteo per martedì 23 novembre

Martedì prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso sulle Venezie. Ancora nuvole altrove, anche se nella seconda parte del giorno sono attese graduali schiarite pure in Emilia, Liguria e Toscana. Qualche pioggia residua su Piemonte, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria Ionica, Trapanese e nord della Sardegna, con deboli nevicate sulle Alpi Occidentali oltre 1300-1400 metri. Temperature massime in rialzo al Nord, in calo nelle regioni adriatiche.

Previsioni meteo per mercoledì 24 novembre

Mercoledì bel tempo al Nord e Toscana. Nuvole sul resto d’Italia: qualche debole pioggia su Appennino Abruzzese e Molisano, Campania, nord della Puglia, Calabria Ionica, Sicilia Orientale e Sardegna. Temperature massime in generale stazionarie o in leggera diminuzione.