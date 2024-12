Meteo: altalena termica e nuove piogge in arrivo! Tutti i dettagli

Nella giornata di oggi (lunedì 2 dicembre) il vortice depressionario e l’aria fredda tenderanno ad abbandonare il Mediterraneo centrale favorendo un generale rialzo termico con le ultime residue precipitazioni al Sud. Martedì 3 si conferma l’arrivo di una nuova perturbazione atlantica (la n.1 di dicembre) che porterà un nuovo moderato peggioramento per lo più sulle regioni del Centro-Sud dove insisterà anche mercoledì 4 e giovedì 5. Anche questa perturbazione trascinerà con sé una massa d’aria fredda che determinerà un nuovo calo termico dopo il precedente rialzo.

Fra venerdì 6 e la prima parte di sabato 7 si dovrebbe andare incontro a un miglioramento con il ritorno del tempo stabile accompagnato da una nuova risalita delle temperature. Successivamente, fra sabato sera e la

domenica dell’Immacolata (8 dicembre) si prospetta un nuovo peggioramento a causa dell’irruzione di un’intensa perturbazione nord-atlantica seguita da correnti artiche che, probabilmente, contribuiranno a generare condizioni di maltempo invernale sull’Italia.

Le previsioni meteo per oggi (lunedì 2 dicembre)

Giornata con molte nuvole in Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia settentrionale, con sporadiche e deboli piogge sul centro-nord della Puglia, nella bassa Calabria e nel Messinese. Un po’ di nuvole, ma più irregolari e alternate a schiarite, sul medio Adriatico e in Campania.

Tempo più soleggiato nel resto d’Italia con nebbie mattutine nella bassa pianura padana. Fra pomeriggio e sera nubi in aumento al Nord-Ovest a partire dalle Alpi occidentali dove saranno possibili deboli precipitazioni, nevose ad alta quota. Temperature massime per lo più in rialzo, specie al Centro-Sud. Venti deboli, salvo residui rinforzi da nord su Adriatico ed estremo Sud.

Le previsioni meteo per martedì 3 dicembre

Nubi sparse in tutto il Paese, salvo delle schiarite al Nord-Ovest e inizialmente anche sul medio-basso Adriatico e la Sicilia orientale. Al mattino piogge in Toscana, Emilia orientale, Sardegna occidentale e fra bassa Calabria e Messinese.

Nel pomeriggio qualche pioggia o rovescio anche su Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Campania e Sicilia occidentale, mentre migliora in Sardegna. Qualche nevicata possibile oltre i 1200 metri sulle Alpi di confine, specie in Alto Adige. Alla sera fenomeni in estensione anche ad Abruzzo, Molise e Basilicata. Temperature massime in calo al Nord e in Toscana. Venti in rinforzo sui mari occidentali.