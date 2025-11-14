FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo 14 novembre: l'alta pressione ha le ore contate! Maltempo in arrivo: ecco dove

Ultimo giorno di alta pressione estesa all'intero Paese: in arrivo due perturbazioni che agiranno nel fine settimana del 15-16 novembre.
Previsione14 Novembre 2025 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it
Ultimo giorno con l’alta pressione estesa su tutta l’Italia e relative condizioni di stabilità che stanno determinando temperature diurne diffusamente oltre la media, ma anche la formazione di strati bassi e nebbie al Centro-Nord, in qualche caso persistenti, oltre ad una preoccupante concentrazione di inquinanti nelle zone di pianura al Nord. Un cambio della circolazione atmosferica è confermato nel fine settimana del 15-16 novembre, con un peggioramento del tempo a carico di due perturbazioni ravvicinate tra loro.

La prima di queste (la n.4 di novembre) investirà fin dalle prime ore di sabato 15 il Nord e la Toscana. La seconda (la n.5), più intensa, attraverserà domenica 16 le stesse regioni, mentre a inizio settimana coinvolgerà anche il resto del Paese. Va però detto che l’evoluzione resta ancora incerta: i dettagli circa la tempistica e le zone effettivamente coinvolte dalle precipitazioni saranno meglio definiti nei prossimi aggiornamenti.

Nel frattempo, le regioni del Sud e la Sicilia resteranno fuori dal peggioramento e vedranno proseguire le attuali di condizioni di caldo anomalo, con un ulteriore aumento delle temperature: tra sabato e lunedì 17 non si escludono picchi vicini ai 30 gradi.

Le previsioni meteo per oggi (venerdì 14 novembre)

Sulla valle padana, su Liguria, coste venete, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Umbria, alto Lazio cieli spesso grigi a causa di strati bassi e locali nebbie, solo in parziale diradamento durante la giornata. In mattinata locali nebbie o banchi di nubi basse anche su alta Campania e sudest della Sardegna. Per il resto cielo sereno o poco nuvoloso, ma con tendenza a velature a partire da ovest.

Tra la tarda serata e la notte tendenza a peggioramento e alle prime precipitazioni al Nord-Ovest. Temperature massime in lieve calo al Nord-Ovest, in lieve aumento al Sud e Isole, con punte di 25-27 gradi su Sardegna e Sicilia. Venti di Scirocco in sensibile rinforzo sui mari di ponente.

Le previsioni meteo per sabato 15 novembre

Al Sud e sulle Isole tempo abbastanza soleggiato, nonostante il passaggio di nuvolosità ad alta quota, generalmente innocua e poco densa. Nel resto del Paese cielo da nuvoloso a coperto, con tendenza a rasserenamenti dal pomeriggio sul medio versante adriatico. Piogge sparse di notte al mattino al Nord-Ovest, in estensione in mattinata alla Toscana e, tra pomeriggio e sera anche al Triveneto.

Non si escludono fenomeni temporaleschi su Liguria e alta Toscana. Nelle Alpi centrali e occidentali neve a quote elevate, almeno oltre 2000 metri. Temperature minime in rialzo; massime in lieve calo nelle aree più piovose del Nord, stazionarie o in ulteriore lieve aumento nel resto del Paese, diffusamente oltre 20 gradi. Venti meridionali sui mari di ponente e sull’alto Adriatico.

