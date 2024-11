Meteo: alta pressione agli sgoccioli! Arriva il freddo invernale? La tendenza

Nel fine settimana e fino a lunedì 11 novembre tempo instabile nell’area del Mediterraneo occidentale e sul Mar Tirreno con parziale coinvolgimento di Sardegna e Sicilia, dove le giornate saranno spesso nuvolose e con piogge sparse intermittenti anche a carattere di rovescio o di temporale, a causa di un’area depressionaria in quota.

Nel resto dell’Italia il tempo resterà nel complesso stabile e soleggiato grazie all’alta pressione che proteggerà gran parte dell’Europa: non mancherà tuttavia qualche annuvolamento e un po’ di nebbie in pianura padana e in diverse valli del Centro Italia. Le temperature non subiranno variazioni di rilievo, rimanendo vicine alle medie stagionali o leggermente sopra nei valori massimi pomeridiani. La ventilazione sarà in prevalenza debole ma il mare risulterà un po’ mosso in Adriatico e sui mari di ponente.

Dopo l'alta pressione arriva finalmente il freddo invernale? La tendenza meteo

Tra martedì 12 e mercoledì 13 novembre l’area instabile si dovrebbe spostare verso le regioni del Sud Italia. Sempre da martedì, la situazione potrebbe cambiare anche al Centro-Nord per l’arrivo dall’Europa settentrionale di un vortice depressionario accompagnato da aria fredda che potrebbe nei giorni successivi invadere gran parte del Centro-Nord con le temperature in calo soprattutto nelle regioni settentrionali. Tale evoluzione resta ancora alquanto incerta.

Al momento, tuttavia, si prospetta un peggioramento del tempo martedì sulle regioni settentrionali e successivamente, mercoledì, anche su quelle centrali con il ritorno delle piogge e con la neve che dovrebbe cadere sulle Alpi anche a quote inferiori ai 1000 metri. Tra martedì e mercoledì, il Nord Italia potrebbe sperimentare un primo assaggio di clima invernale.