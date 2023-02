Meteo, alta pressione a oltranza: anche dal 15 febbraio assenza di piogge

La settimana proseguirà con il dominio meteo dell’alta pressione sull’Italia e su buona parte dell’Europa: vivremo dunque giornate stabili e con temperature sopra le medie stagionali. Non arriveranno perturbazioni e la mancanza di pioggia aggraverà le condizioni di siccità al Nordovest.

Tendenza meteo: anche dal 15 febbraio zero piogge e clima mite

Giornata di mercoledì 15 febbraio stabile in tutta Italia e per lo più soleggiata con qualche annuvolamento sparso e modesto su Puglia, Calabria e Sicilia e un po’ di nebbie in formazione nelle ore notturne su Val Padana, coste adriatiche del Nord e nord della Toscana in graduale diradamento in mattinata e con la possibilità di persistenza sulle aree costiere di Veneto ed Emilia- Romagna.

Temperature in crescita nei valori notturni e pomeridiani con basso rischio di gelate all’alba al Centro-nord. Massime oltre la norma con punte di 14-15 gradi al Nord e con picchi di 17-18 al Centro-sud. Venti deboli ovunque salvo qualche locale rinforzo di Maestrale sui mari del Centro-sud. Ancora un po’ mossi l’Adriatico meridionale, lo Ionio e il Canale di Sicilia.

Nei giorni successivi l'alta pressione sarà ancora protagonista: si tratterà di un vasto Anticiclone che riguarderà gran parte del Continente: non arriveranno perturbazioni né piogge al Nord con la prosecuzione della fase siccitosa. La stabilità atmosferica favorirà però un aumento della nuvolosità di tipo bassa e di inquinanti al Nord e sulle regioni tirreniche dove tra giovedì e venerdì i cieli potranno risultare grigi. Questa alta pressione potrebbe durare fino all’inizio della prossima settimana.