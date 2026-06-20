Meteo, allerta ondata di calore il 21 giugno 2026 in Italia: 8 città da bollino rosso. Tutte le città a rischio per il caldo

Una domenica "bollente" in Italia. Il Ministero della Salute ha diramato un bollettino di allerta meteo per ondate di calore nella giornata di domenica 21 giugno 2026. Scopriamo insieme la lista completa di tutte le città a rischio.

Allerta caldo da Milano a Torino il 21 giugno 2026 in Italia: le città da bollino rosso

Prosegue la seconda ondata di calore del 2026 con un'altra giornata da bollino rosso in diverse città italiane. Il Ministero della Salute ha emesso per domenica 21 giugno 2026 lo stato di allerta meteo per caldo record e temperature anomale in diverse città italiane. Si tratta di 8 città contrassegnate dal bollino rosso di allerta caldo che corrisponde al livello 1 di allerta, ossia il più critico.

Quando scatta il bollino rosso di allerta meteo possono presentarsi condizioni climatiche di emergenza con possibili effetti negativi per i soggetti fragili come gli anziani, i bambini piccoli e le persone affette da malattie croniche. Scopriamo la lista delle città contrassegnate dal bollino rosso di allerta meteo il 21 giugno 2027:

Bologna

Bolzano

Brescia

Firenze

Milano

Perugia

Rieti

Torino

Caldo record in Italia il 21 giugno 2026: le città da bollino arancione

Non solo, sempre domenica 21 giugno 2026 scatta anche lo stato di allerta meteo per il caldo in altre città d'Italia contrassegnata dal bollino arancione. Ricordiamo che, in caso di bollino arancione, scatta il livello 2 di allerta caldo che segnala la presenza di condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili.

A seguire la lista delle 8 città italiane interessate dal bollino arancione di allerta ondate di calore il 21 giugno 2026:

Frosinone

Latina

Pescara

Roma

Trieste

Venezia

Verona

Viterbo

Meteo, caldo africano in Italia: le città da bollino giallo il 21 giugno 2026

Attenzione: il Ministero della Salute ha diramato per la giornata di domenica 21 giugno 2026 anche un bollettino di allerta meteo caldo di livello 1. Ricordiamo che il livello 1 di allerta meteo per ondata di calore è contrassegnato dal bollino giallo che segnala la presenza di condizioni climatiche che potrebbero poi scatenare una ondata di calore.

Ecco le città a rischio allerta caldo con bollino giallo il 21 giugno 2026 in Italia:

Ancona

Bari

Cagliari

Campobasso

Catania

Civitavecchia

Genova

Messina

Napoli

Palermo

Reggio Calabria

Il Ministero della Salute invita tutti i cittadini, in particolare i soggetti a rischio e fragili, ad evitare di uscire nelle ore più calde della giornata. E' consigliato evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde del giorno e non praticare attività sportive all'aperto. Infine fondamentale bere tanta acqua per idratarsi e arieggiare le stanze.