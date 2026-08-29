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Meteo, avviso di allerta caldo il 30 agosto 2026 in Italia: le città a rischio ondate di calore

4 città da bollino rosso e 7 da bollino giallo per rischio ondate di calore nella giornata del 30 agosto 2026 in Italia.
Cliima29 Agosto 2026 - ore 18:53 - Redatto da Redazione Meteo.it
Cliima29 Agosto 2026 - ore 18:53 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Non si placa l'ondata di calore in Italia con una nuova allerta meteo caldo emessa dal Ministero della Salute nella giornata di domenica 30 agosto 2026. Scopriamo la lista inserite nel bollettino sulle ondate di calore.

Meteo, allerta caldo record il 30 agosto 2026 in Italia: le città da bollino rosso

Caldo afoso e temperature roventi sono ancora protagoniste in diverse regioni d'Italia. Nella giornata di domenica 30 agosto 2026 scatta l'allerta meteo caldo di livello estremo stando a quanto diramato dal Ministero della Salute nell'ultimo bollettino sulle ondate di calore. Il livello massimo di allerta caldo, contrassegnato da un bollino rosso, scatta in 4 città italiane.

In presenza di bollino rosso, il Ministero della Salute indica la presenza di condizioni climatiche di emergenza e possibili effetti negativi per i soggetti fragili come gli anziani, i bambini piccoli e le persone affette da malattie croniche. Ecco le 4 città contrassegnate dal bollino rosso il 30 agosto 2026 in Italia:

  • Catania
  • Messina
  • Palermo
  • Reggio Calabria

Meteo, allerta caldo il 30 agosto 2026: tutte le città da bollino giallo

Non solo il bollino rosso di allerta caldo, visto che domenica 30 agosto 2026 scatta anche il bollino giallo in Italia. A differenza degli altri livelli, il bollino giallo viene utilizzato dal Ministero della Salute per segnalare una condizione climatica di pre-allerta per la presenza di condizioni meteorologiche che possono precedere un aumento del rischio per la salute, in particolare per i soggetti fragili, nelle 24-48 ore successive.

A seguire la lista delle città contrassegnate dal bollino giallo di allerta meteo caldo il 30 agosto 2026 in Italia:

  • Bari
  • Campobasso
  • Civitavecchia
  • Latina
  • Napoli
  • Perugia
  • Roma

Cosa fare durante le ondate di calore?

Prosegue l'estate 2026 e non mancano le allerte meteo per ondate di calore diramate dal Ministero della Salute quando sono previste temperature anomale e al di sopra dei valori medi. Durante una ondata di calore, il Ministero della Salute consiglia di: non uscire nelle ore più calde della giornata, evitare l'esposizione diretta alla luce del sole e non praticare attività sportive all'aperto.

Non solo, il Ministero della Salute invita a limitare il più possibile gli spostamenti in auto. A prestare massima attenzione alcune categorie di soggetti a rischio, tra cui rientrano i cardiopatici, gli anziani e i bambini.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Domenica 30 Agosto ore 00:22

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