Foto di Marco Massimo da Pixabay

Nuove brutte notizie dalle previsioni meteo. Viste le avverse condizioni il Dipartimento della Protezione Civile ha emanato allerta meteo arancione per lunedì 29 novembre 2021 per la Campania tirrenica e per buona parte della Calabria occidentale. Allerta gialla invece in 9 regioni ovvero: in Sicilia, sulla Sardegna centro-occidentale, in Basilicata, sui restanti settori di Campania e Calabria, oltre che in: Lazio, Molise, Abruzzo e Umbria.

Già dalla tarda serata di oggi, domenica 28 novembre, sono previsti venti di burrasca, con rinforzi fino a burrasca forte, dai quadranti occidentali sulla Sardegna, in rapida estensione anche a Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia centro-meridionale.

Si prevedono, inoltre, precipitazioni nevose mediamente al di sopra dei 700-900 metri su Sardegna, Umbria, Lazio orientale e meridionale, Abruzzo e Molise. Nella prima parte della giornata di domani la neve scenderà a quote sempre più basse fino a 600 metri circa.

Allerta arancione in Campania: le zone interessate e i comuni che hanno deciso di chiudere le scuole

La Protezione Civile della Regione Campania ha ulteriormente prorogato di altre 24 ore l'avviso di allerta meteo arancione. Fino alle 18:00 di lunedì 29 novembre si prevedono temporali, con forti raffiche di vento.

La Campania sarà sostanzialmente divisa fra allerta arancione e allerta gialla.

Quella arancione interessa le zone: 1,3,5,6,8 ovvero: Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana oltre alle zona costiera Sorrentino-Amalfitana, monti di Sarno e monti Picentini.

Allerta arancione anche per: Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento e per finire Basso Cilento. Si prevedono temporali anche forti che potrebbero dare luogo ad un dissesto idrogeologico diffuso anche con instabilità di versante, anche profonda, frane e colate rapide di fango.

Quella gialla riguarda il resto della Campania dove si prevedono precipitazioni sparse, rovesci e temporali, anche intensi e raffiche di vento. A ciò si aggiunge anche il rischio di dissesti idrogeologici, con frane e smottamenti. A causa probabilmente del maltempo, infatti, nel centro storico di Napoli una strada nei pressi di piazza Carlo III ha ceduto e sono state evacuate ben quaranta famiglie che abitavano nel palazzo antistante per ragioni di sicurezza.

A causa dell'allerta alcuni sindaci hanno optato per la chiusura delle scuole in diversi Comuni della Campania per lunedì 29 novembre 2021. I comuni interessati dalla chiusura delle varie strutture, causa maltempo, sono, per ora, salvo ulteriori aggiornamenti:

Ercolano

Volla

Ischia

Barano d’Ischia

Casamicciola Terme

Forio

Angri

Cava de' Tirreni

Nocera Inferiore

Pagani

Siano

Arzano

Cardito

Monte di Procida

Portici

Casoria

San Giorgio a Cremano

Quarto

Torre del Greco

Bacoli

Forio d'Ischia

A Napoli chiusi i parchi e i giardini pubblici, ma scuole aperte.

Allerta arancione e gialla: dalla Calabria all'Abruzzo

Allerta arancione anche su buona parte della Calabria occidentale per precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, in particolare sui settori tirrenici.

I temporali saranno accompagnate da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e locali forti raffiche di vento.

Su tutto il resto della Calabria, come in Campania, permane l'allerta gialla.

Le altre regioni interessate da forti temporali, mare in burrasca e raffiche di vento? Sicilia, Sardegna, Basilicata, Lazio, Molise, Abruzzo e Umbria.