Meteo: al via una settimana turbolenta! Piogge e nevicate: le previsioni

Al via una settimana molto movimentata dal punto di vista meteo con un via vai di perturbazioni e diverse fasi di maltempo. Nevicate abbondanti.
Previsione26 Gennaio 2026 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it
Si è aperta una settimana in cui l’Italia resterà esposta al passaggio di numerose perturbazioni atlantiche. Continuerà infatti ad affluire aria oceanica temperata e molto umida, all’interno della quale si muoveranno sistemi perturbati carichi di piogge e nevicate. In questo lunedì 26 risulta ancora attiva la perturbazione numero 10, arrivata nello scorso fine settimana, che interesserà - nelle prossime ore - principalmente il Sud, con tempo instabile anche sulle Isole maggiori.

Sotto osservazione, però, c’è soprattutto la perturbazione numero 11 del mese, attesa a partire dalla fine di domani (martedì 27) e attiva soprattutto nella giornata di mercoledì 28. Si tratterà di un sistema capace di portare piogge intense e abbondanti, nevicate significative in montagna e raffiche di vento burrascose sui mari, in particolare al Centro-Sud. Subito dopo, nella giornata di giovedì 29, è attesa un’ulteriore perturbazione, che andrà a coinvolgere prevalentemente le regioni centro-meridionali.

Dal punto di vista termico non si intravedono irruzioni di aria fredda significative: le temperature resteranno attorno ai valori medi stagionali, con un freddo quindi nella norma dal punto di vista climatico. Vista la marcata variabilità atmosferica che caratterizzerà le prossime giornate, vi consigliamo di restare costantemente aggiornati con noi per conferme e ulteriori dettagli.

Le previsioni meteo per oggi (lunedì 26 gennaio)

Al mattino nuvolosità diffusa, a tratti compatta, con nebbie in Pianura Padana e nelle valli del Centro. Locali piogge sulla costa tirrenica della Toscana e del Lazio, basso Tirreno, Sicilia e Sardegna, a tratti anche sotto forma di rovescio. Nel corso del pomeriggio miglioramento deciso al Nord, con cieli sereni o poco nuvolosi, mentre sulle regioni centrali avremo condizioni generalmente poco nuvolose. La situazione resta invece instabile al Sud e sulle Isole maggiori, dove saranno possibili locali rovesci e temporali. Qualche nevicata sull’Appennino meridionale oltre i 1000-1.300 metri.

Temperature massime in diminuzione al Sud e in Sicilia, senza grandi variazioni altrove, se non un lieve aumento possibile al Nord. Per quanto riguarda i venti, soffieranno in prevalenza settentrionali, più sostenuti sui mari di ponente e tra le Isole Maggiori, con raffiche anche superiori agli 80 km/h. I mari risulteranno in questi bacini localmente agitati.

Le previsioni meteo per martedì 27 gennaio

Giornata nel complesso tranquilla, soprattutto al mattino, con cieli sereni o solo parzialmente nuvolosi, poche piogge. Attenzione però alle nebbie in Pianura Padana e nelle valli interne delle regioni centrali. Nel corso del pomeriggio il tempo sarà poco nuvoloso su gran parte del Centro, al Sud, in Sicilia e anche al Nord-Est. La nuvolosità tenderà invece ad aumentare tra Nord-Ovest, Toscana e Sardegna.

Su questi settori le piogge saranno in estensione entro la serata, con nevicate sul Nord-Ovest fino a 400–600 metri. I venti saranno in progressivo rinforzo entro fine sera. Per quanto riguarda le temperature minime, valori in calo; massime in calo al Nord, in rialzo sulle Isole, senza grandi variazioni altrove.

