Meteo: al via una settimana instabile, con rovesci e temporali fino al 20 aprile

Le condizioni meteo della prossima settimana resteranno instabili, con piogge e temporali, e un clima relativamente fresco per la stagione.

In settimana la circolazione su scala europea continuerà a vedere la presenza di un vasto anticiclone centrato alle alte latitudini e che abbraccia gran parte dell’Europa centro-settentrionale, e una fascia depressionaria più a sud che comprende anche il Mediterraneo centrale e l’Italia. Sul nostro Paese quindi persisterà un’atmosfera abbastanza instabile e una massa d’aria relativamente fresca che manterrà le temperature contenute, in alcuni casi anche su valori sotto le medie stagionali.

Martedì 18 l’instabilità sarà ancora per lo più concentrata sulle nostre regioni centro-meridionali con effetti in termini di rovesci o temporali principalmente nelle ore centrali della giornata e nelle zone interne dell’Abruzzo, del Lazio, del Molise, del Sud e delle Isole. Più a nord scarso il rischio di fenomeni, specie sulla Val Padana centrale e la Toscana dove le schiarite potranno risultare anche ampie. Nelle temperature prevarranno i rialzi e i venti saranno in attenuazione con residui rinforzi nord-occidentali sull’Adriatico e intorno alla Sicilia.

Da metà settimana aumenta l'instabilità al Nord: la tendenza meteo fino al weekend del 22 e 23 aprile

Tra mercoledì 19 e giovedì 20 l'instabilità potrebbe in gran parte smorzarsi all'estremo Sud e nelle Isole, ed invece accentuarsi al Nord, in particolare nella giornata di giovedì, quando, secondo le ultime proiezioni alcune piogge o rovesci potrebbero coinvolgere anche il Nord-Ovest, dove rimane sempre marcato il deficit idrico accumulato nella lunga siccità che, con poche eccezioni, si protrae da più di un anno. Si tratta comunque di una tendenza ancora affetta da ampi margini di incertezza.

Sempre in questo contesto piuttosto incerto si prospetterebbe poi, negli ultimi giorni della settimana, uno scenario più stabile, mite e asciutto in gran parte d'Italia.