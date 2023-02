Meteo, al via dal 5 febbraio un'ondata di gelo sull'Italia

Una perturbazione (la numero 2 di febbraio) sta scivolando lungo i Balcani, in direzione della Grecia, e nel farlo lambisce il versante orientale della nostra Penisola, seguita da gelide correnti artiche che domenica 5 febbraio irromperanno su tutto il nostro Paese, causando un generale aumento del freddo, mentre piogge e nevicate saranno poche e si concentreranno al Sud. A inizio della prossima settimana ulteriore calo termico per l’afflusso delle gelide correnti artiche, con la possibilità di qualche nevicata fino a quote molto basse soprattutto nel versante adriatico della Penisola, mentre il contrasto tra l’aria gelida e le acque tiepide del Mediterraneo favorirà, in prossimità delle Baleari, la formazione di un vortice di bassa pressione (perturbazione numero 3 del mese) che però sembra destinato a portare maltempo prevalentemente sulla Sardegna.

Le previsioni meteo per oggi, domenica 5 febbraio

Domenica giornata tra sole e nuvole in gran parte d’Italia. Qualche debole nevicata fino a quote molto basse su Abruzzo, Molise, Puglia e versante ionico della Calabria. In serata tempo in peggioramento in Sardegna; nella notte qualche nevicata fino a quote molto basse in Piemonte. Temperature ovunque in sensibile calo: in alcune località massime in calo anche di 10 gradi. Intensi venti settentrionali al Sud.

Le previsioni meteo per lunedì 6 febbraio

Lunedì nuvole al Nord, regioni adriatiche, Sud Peninsulare e Sardegna: piogge diffuse in Sardegna, con neve oltre 800 metri; qualche nevicata fino a bassa quota su Alpi Occidentali e Appennino Abruzzese e Molisano. In prevalenza soleggiato nel resto d’Italia. Gelate mattutine diffuse al Nord; temperature massime quasi dappertutto in ulteriore calo.