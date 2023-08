Agosto al via con nuovi temporali al Nord: rischio di grandine e nubifragi. Le previsioni meteo per martedì 1

La prima settimana di agosto si conferma all’insegna della variabilità meteo, con l’arrivo sull’Italia di due perturbazioni atlantiche: la prima farà sentire i suoi effetti solo al Nord nella giornata di martedì 1, con una fase temporalesca e il rischio di fenomeni anche forti soprattutto al Nord-Est, per poi allontanarsi entro le prime ore di mercoledì. L’alta pressione invece garantirà in prevalenza condizioni di bel tempo al Centro-Sud, con un caldo sopra la norma, ma non estremo.

Quella di mercoledì 2 agosto sarà una giornata ancora calda e soleggiata al Centro-Sud e Isole, ma con tempo di nuovo stabile anche nelle regioni settentrionali, nonostante della nuvolosità sul settore alpino.

La seconda perturbazione, proveniente dalla Francia e ben più organizzata della prima, raggiungerà poi le nostre regioni settentrionali giovedì 3 agosto, determinando un peggioramento meteo fino a venerdì, quando è previsto un aumento dell’instabilità anche al Centro; i venti settentrionali che la accompagnano daranno luogo ad un graduale e sensibile calo termico, spingendosi entro sabato fino al Sud e alla Sicilia.

Le previsioni meteo per martedì 1 agosto

Martedì molte nuvole con rovesci e temporali fin dal mattino su Alpi centrali, tra alto Piemonte e Lombardia, Trentino Alto Adige, alto Veneto e Friuli. Nel pomeriggio piogge e temporali insisteranno nelle stesse zone, con rischio di fenomeni di forte intensità (possibili nubifragi, grandine e forti raffiche) sulle Alpi orientali, fino a raggiungere dal tardo pomeriggio la pianura veneta e le coste dell’alto Adriatico.

Nel resto dell’Italia inizio di giornata con cielo sereno; qualche nuvola in più nelle zone interne del Centro-Sud nel pomeriggio.

Temperature in aumento su Emilia Romagna e medio-basso versante adriatico, in calo nel resto del Nord e in modo più contenuto sul versante tirrenico. Venti moderati occidentali sui mari di ponente, Maestrale nei Canali delle Isole; mossi i relativi mari. Un po’ ventoso anche sulle Alpi occidentali e lungo la dorsale appenninica.

Le previsioni meteo per mercoledì 2 agosto

Mercoledì termina l’instabilità sulle nostre regioni settentrionali, a garanzia di una giornata con basso rischio di precipitazioni praticamente in tutto il Paese; una moderata nuvolosità insisterà però sulle Alpi, all’estremo Nord-Est e, al mattino, anche sulle coste dell’alto Adriatico e nel basso Tirreno. In serata prime piogge sui versanti alpini settentrionali e nubi in aumento in Liguria per l’avvicinarsi della perturbazione numero 2 del mese.

Temperature minime in calo al Nord-Est; massime in temporaneo rialzo al Nord, in calo nel medio versante adriatico. Venti ancora a tratti moderati sui mari di ponente.