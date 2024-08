Meteo: agosto al via con caldo intenso ovunque! Lieve calo nel weekend: i dettagli

L’anticiclone africano continuerà a dominare la scena determinando condizioni di tempo in prevalenza stabile e caldo intenso, specialmente al Centro-Sud dove saranno ancora possibili picchi vicini ai 40 gradi e assenza di precipitazioni. Anche sulle regioni settentrionali caldo e afa si faranno sentire in modo acuto soprattutto in Emilia Romagna, ma al Nord - a differenza del resto d’Italia – aumenterà l’instabilità che favorirà lo sviluppo di temporali per lo più sui rilievi e sulle vicine pianure.

Fra venerdì 2 agosto e il fine settimana l’anticiclone subirà un temporaneo indebolimento a causa del transito di un impulso perturbato che potrà dare vita a una veloce fase temporalesca, con possibili fenomeni intensi inizialmente al Nord, ma in trasferimento sabato al Centro. A causa del caldo e dell’umidità si mantiene elevato il rischio di grandine.

Queste circostanze, se confermate nei prossimi aggiornamenti, contribuiranno a ridimensionare parzialmente e temporaneamente le temperature, che comunque resteranno in gran parte sopra la media, con la prospettiva di una nuova risalita nel corso della prossima settimana.

Le previsioni meteo per oggi, giovedì 1 agosto

Tempo inizialmente soleggiato, a parte un po’ di nuvole sulle Alpi orientali con locali rovesci nel nord dell’Alto Adige. Nel pomeriggio aumento dell’instabilità lungo l’arco alpino con possibili rovesci e temporali sparsi, soprattutto nel settore centro-orientale, ma in locale estensione alle pianure del Nord-Est tra Veneto ed Emilia; in serata possibili fenomeni verso le coste.

Insiste il caldo intenso: temperature minime dai 20 ai 26 gradi e massime in ulteriore aumento fra 32 e 38 gradi con picchi anche oltre al Centro-Sud, Isole Maggiori e in Emilia Romagna. Venti deboli occidentali o a regime di brezza. Mari calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per venerdì 2 agosto

Mattinata con cieli sereni o poco nuvolosi da Nord a Sud. Tempo instabile nel pomeriggio con rovesci e temporali su Alpi e Appennino settentrionali, fenomeni più diffusi sul settore orientale dove localmente verranno coinvolte anche le pianure.

I temporali potranno essere di forte intensità, accompagnati da grandine. Lieve flessione delle temperature sulle regioni settentrionali; il clima resterà comunque molto caldo ovunque. Prevalenza di venti occidentali o sud-occidentali, da deboli a localmente moderati; attenzione alle raffiche durante i temporali.