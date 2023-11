Meteo: a metà settimana breve tregua. Novembre si chiude con la pioggia

Mercoledì 29 novembre un rialzo della pressione favorisce una breve fase di tempo più stabile su tutta l’Italia con venti settentrionali in indebolimento. Dopo il crollo termico avvenuto nel weekend, a metà settimana le temperature tenderanno ad aumentare, con valori vicini alle medie o poco inferiori.

Giovedì 30 novembre le correnti sull’Italia si disporranno da sudovest e trasporteranno aria più mite sulle regioni peninsulari e sulle isole, mentre il clima sarà ancora piuttosto freddo al Nord. Osserveremo inoltre l'arrivo di un'altra perturbazione, l'ultima del mese, che fin dal mattino renderà possibili alcune piogge in Liguria e sull’alta Toscana. In seguito, probabili precipitazioni si avranno anche sul Nordest, in Lombardia e sulle Alpi occidentali; piogge isolate sulla pianura piemontese, sul Lazio e in Campania. Sulle Alpi dapprima nevicherà anche a quote relativamente basse, poi il limite si alzerà sopra 1000-1500 m.

Dicembre al via con perturbazione in transito e caldi venti meridionali: la tendenza meteo

Sulla base degli ultimi aggiornamenti all’inizio del mese di dicembre, la perturbazione giunta giovedì al Nord andrà a coinvolgere anche la Sardegna e l’Italia centrale, preceduta da forti e caldi venti meridionali.