Meteo: a inizio settimana ancora rischio nubifragi. La tendenza meteo

Nella giornata di domenica 6 ottobre si allontana definitivamente verso i Balcani l’intenso vortice ciclonico responsabile del forte maltempo che sta colpendo in queste ore l’Italia. Il tempo migliorerà anche sulle regioni dell’alto Adriatico e del Centro-Sud con il ritorno di ampie schiarite.

A causa dell’afflusso di aria più fredda le temperature faranno però registrare valori in generale inferiori alle medie stagionali. La ventilazione sarà ovunque debole, salvo residui moderati rinforzi di Maestrale al Sud. Invece, sulle regioni del Nord-Ovest e in Toscana nubi in aumento per il passaggio di un debole sistema nuvoloso che non porterà fenomeni di rilievo se non qualche debole pioggia possibile tra Val d’Aosta e alto Piemonte.

A inizio settimana alta pressione in rinforzo e nuovo rialzo termico al Centro-Sud mentre al Nord peggiora: la tendenza meteo

All’inizio della prossima settimana alta pressione in rinforzo su gran parte del Centro-Sud, in particolare nelle regioni meridionali e in Sicilia, con temperature in netto rialzo tanto che torneranno al di sopra della media.

Sul Nord Italia l’attuale tendenza evidenzia un progressivo peggioramento per il probabile arrivo di una nuova perturbazione: lunedì 7 dovrebbe portare le prime deboli piogge in Liguria e alta Toscana per poi coinvolgere martedì 8 un po’ tutte le regioni settentrionali, a partire da quelle del Nord-Ovest, e la Toscana con piogge localmente anche forti; attenzione in particolare alla possibilità di nubifragi e intensi temporali tra l’estremo levante ligure e l’alta Toscana. L’evoluzione successiva resta alquanto incerta e necessità di ulteriori aggiornamenti.