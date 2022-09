Meteo: a inizio settimana alta pressione africana e caldo in aumento

Lunedì 12 settembre sarà una giornata stabile e in gran parte soleggiata su tutta Italia. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Qualche annuvolamento in più, seppur in un contesto di tempo perlopiù soleggiato, sulla fascia prealpina, sulle Alpi orientali e lungo la dorsale appenninica.

Temperature che si mantengono superiori alla norma; il caldo si farà sentire soprattutto nelle due Isole maggiori dove nel pomeriggio si toccheranno e supereranno i 30 gradi con punte anche di 33-34 in Sardegna. Nel resto d'Italia le massime oscilleranno perlopiù tra i 26 e il 29 gradi. Venti di debole intensità salvo moderati rinforzi di Maestrale tra basso Adriatico, Canale d'Otranto e Ionio centro orientale con i mari che risulteranno mossi; poco mossi i restanti bacini.

Fino a mercoledì 14 tempo stabile e soleggiato, ma da metà settimana potrebbe peggiorare. Caldo in notevole aumento: la tendenza meteo

Martedì 13 e mercoledì 14 settembre, grazie ad un ulteriore aumento della pressione atmosferica, determinato dal ritorno dell'Anticiclone Nord Africano, le giornate risulteranno soleggiate e molto calde. Tuttavia, nel corso della giornata di mercoledì, assisteremo ad un graduale aumento della nuvolosità al Centro-Nord per l'avvicinarsi di una possibile perturbazione atlantica: si tratterà perlopiù di nuvolosità alta ed innocua, soltanto sulle Alpi occidentali saranno possibili locali rovesci di pioggia.

Questa perturbazione, tra giovedì 16 e venerdì 17 settembre, potrebbe dar luogo ad un peggioramento del tempo proprio sulle regioni centro settentrionali con il ritorno di piogge e temporali. Tale evoluzione risulta ancora incerta, occorrerà quindi verificarla nei prossimi aggiornamenti. Nella prima parte della settimana, con il rinforzo dell'alta pressione di origine africana, le temperature subiranno una notevole impennata verso l'alto con valori diffusamente intorno ai 30 gradi da Nord a Sud.