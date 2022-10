Meteo, ci attendono diverse giornate segnate da tempo stabile

Domenica 16 ottobre le schiarite più ampie favoriranno le Alpi centro-orientali, il medio versante Adriatico, il Lazio e gran parte del Sud mentre una maggiore nuvolosità interesserà il resto dell’Italia ma senza il rischio di piogge.

Le temperature minime saranno in rialzo al Centro-Nord; i valori massimi saranno in generale stabili, con l’eccezione di un aumento nell’ovest della Sardegna dove le punte massime potranno superare i 25 gradi per effetto di venti moderati di Scirocco. Altrove i venti saranno deboli.

I primi giorni della prossima settimana vedranno un’ulteriore espansione dell’anticiclone e quindi condizioni di tempo stabile, accompagnato da un aumento delle temperature e piogge sostanzialmente assenti. La stabilità potrà aumentare il rischio di formazione delle nebbie sulla Pianura Padana centro-orientale, nelle zone interne del Centro nelle ore più fredde della giornata. Le temperature, specie nei valori diurni, si manterranno sopra le medie stagionali.