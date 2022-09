Meteo: 9 settembre con caldo intenso al Sud e Isole. Picchi fino a 35°C

L’intensa perturbazione atlantica (la numero 3 di settembre) che ha attraversato il Centro-Nord portando forti temporali, si allontana dall’Italia lasciando dietro di sé condizioni di instabilità che nelle prossime ore di questo venerdì 9 settembre saranno evidenti soprattutto in Lombardia, al Nordest e, in forma più sporadica, anche al Centro, in Campania e nel nord della Puglia. L’estremo Sud e le Isole risentiranno solo marginalmente di questa fase instabile, con il sole e il caldo estivo sempre protagonisti: in queste regioni le temperature supereranno i 30 gradi, raggiungendo picchi intorno ai 35 gradi su Puglia, settori ionici e Isole.

La tendenza per il fine settimana conferma un generale miglioramento, con qualche residuo episodio di instabilità al Nordest, lungo l’Appennino e molto più sporadicamente sulle coste adriatiche e il settore del basso Tirreno. Dal punto di vista termico, la ventilazione di Maestrale che sostituirà gradualmente i venti meridionali, attenuerà il caldo fuori stagione sabato 10 settembre in Sardegna, domenica 11 anche al Sud. L’inizio della nuova settimana sarà contrassegnato dal ritorno di condizioni di stabilità favorite dalla risalita del promontorio anticiclonico nord-africano che determinerà anche un nuovo generale rialzo termico con temperature che torneranno decisamente sopra la media.

Le previsioni meteo per venerdì 9 settembre

Tempo in prevalenza soleggiato all’estremo Sud e sulle Isole. Nel resto del Paese tempo variabile, con alternanza di annuvolamenti e schiarite più ampie nella seconda parte della giornata al Nordovest e sulle regioni centrali tirreniche. Possibili piogge e temporali su Lombardia, Nordest, basso Lazio, Abruzzo, Molise, zone interne del Centro, Campania e Foggiano.

Temperature massime in lieve flessione al Centronord e in Sardegna, senza grandi variazioni altrove. Caldo ancora intenso al Sud e sulle Isole, con punte intorno ai 35°C. Ventoso per venti meridionali fra Ionio e basso Adriatico, occidentali sui mari do ponente.

Le previsioni meteo per sabato 10 settembre

Al mattino ampie schiarite in gran parte d’Italia, salvo la presenza di un po’ di nuvole su Alpi orientali, Emilia Romagna, Toscana e Campania con possibili isolate precipitazioni sull’Emilia orientale, il basso Veneto e le coste campane. In giornata nubi su Alpi, Appennini, regioni di Nordest, Toscana, Umbria, Marche e Campania, tempo più soleggiato altrove. Sviluppo di rovesci o temporali su Alpi centro orientali, Venezie, Emilia Romagna orientale, Appennino settentrionale e Campania.

Temperature mattutine in ulteriore flessione; massime in leggero rialzo al Nord, in calo al Sud e sulle Isole, ma ancora oltre i 30 gradi in Puglia, versanti ionici, Sicilia e sud della Sardegna, con picchi vicini ai 35 gradi in Sicilia. Ventoso per venti occidentali sui mari di ponente.