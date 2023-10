Meteo, 9 ottobre dal sapore estivo: l'anticiclone non molla la presa!

Ancora clima estivo sull’Italia, con caldo anomalo e condizioni meteo stabili, segnate da un’assenza totale di precipitazioni e prevalenza di sole in tutto il Paese. Persiste dunque l’anticiclone di matrice nord-africana che, non solo non ha intenzione di abbandonare l’Europa, ma tende anche a rinforzarsi ulteriormente. Nel nostro Paese registreremo un ulteriore aumento delle temperature fino a picchi di 30-32 gradi.

Questa lunga coda dell’estate prosegue con caldo fuori scala anche in montagna, con lo zero termico che anche in questo inizio di settimana si aggirerà sulle Alpi intorno a 3.800-4.000 metri.

Nella seconda parte della settimana le temperature, pur rimanendo superiori alle medie stagionali, andranno incontro a un leggero ridimensionamento, specie sulle regioni settentrionali, lambite dalle correnti atlantiche che nel frattempo avranno ripreso a interessare l’Europa Centrale.

Le previsioni meteo per lunedì 9 ottobre

Giornata soleggiata in tutta Italia con un cielo in prevalenza sereno. Qualche annuvolamento innocuo e modesto interesserà il Nord-Est e nel pomeriggio anche le aree montuose.

Caldo sempre ben oltre la norma, con massime in ulteriore aumento al Centro-Sud; valori in generale compresi fra 25 e 30 gradi, ma con possibili picchi di 31-32 gradi. Venti ovunque di debole intensità: settentrionali sul Tirreno e al Sud, meridionali sui mari del Nord Italia. Mari: un po’ mossi l’Adriatico meridionale e lo Ionio, calmi o poco mossi gli altri.

Le previsioni meteo per martedì 10 ottobre

Ancora tempo stabile e assenza di precipitazioni. In mattinata cieli sereni o parzialmente nuvolosi, con una maggior presenza di nubi sul settore dell’alto Adriatico. Nel pomeriggio cieli sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque, salvo qualche nube in più in Puglia.

Temperature stabili o in leggero calo; valori sempre oltre la norma climatica. Venti ovunque di debole intensità: settentrionali sul Tirreno e al Sud, meridionale nel mar Ligure. Mari: un po’ mosso il settore meridionale del Ligure, generalmente poco mossi i restanti bacini intorno alla penisola.