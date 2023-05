Meteo, 9 maggio nuvoloso poi nuove piogge in arrivo

Ci attende una settimana molto dinamica sull’Italia, a causa del passaggio di una serie di perturbazioni, responsabili di un tempo molto instabile, a tratti piovoso, e progressivamente anche più fresco. La perturbazione n.1 abbandona in queste ore le regioni settentrionali, contemporaneamente la n.2, di origine africana, investe le Isole, il Sud e parte del Centro, allontanandosi verso il Golfo Libico nella seconda parte di martedì. Nel frattempo, un terzo e intenso sistema nuvoloso atlantico raggiungerà il Nord-Ovest, coinvolgendo più direttamente il resto del Paese nel corso di mercoledì e con strascichi di instabilità almeno fino a giovedì. Ma non è finita qui perché, tra la fine di venerdì e sabato, potrebbe arrivare la perturbazione n 4, con una nuova ondata di maltempo attesa nel corso del weekend. Si tratta, ovviamente, di una tendenza ancora incerta, da confermare nei prossimi aggiornamenti. Dal punto di vista termico, adesso si va incontro ad un progressivo ridimensionamento, più apprezzabile a partire da metà settimana con valori che, al Centro-Nord e sulla Sardegna, potrebbero portarsi anche sotto la media stagionale.

Le previsioni meteo per martedì 9 maggio

Giornata in prevalenza nuvolosa, ma con spazi soleggiati anche ampi sin dal mattino al Centro e in Sardegna, nel pomeriggio anche lungo le coste dell’alto Adriatico e su Emilia orientale e Romagna. Tra la notte e il mattino precipitazioni residue su regioni meridionali e Sicilia. In seguito tempo per lo più asciutto, salvo brevi e isolati rovesci nelle aree interne tra Lazio e Abruzzo e all’estremo Sud. Tra tardo pomeriggio e sera tendenza a marcato peggioramento con piogge e rovesci al Nord-Ovest. Temperature: massime in leggero rialzo sulle regioni centrali tirreniche e sulla Sardegna, stazionarie o in lieve calo altrove. Venti per lo più deboli. Mari calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per mercoledì 10 maggio

Mercoledì tempo perturbato sin dal mattino sulle regioni di Nordest, su quelle centrali e sulla Campania, con precipitazioni diffuse, localmente intense, sottoforma di rovesci e locali temporali. Attenzione all’alta Toscana e all’Emilia Romagna dove i fenomeni potrebbero essere abbondanti. Nel corso della giornata le piogge si estenderanno al resto del Sud e alla Sicilia nord-orientale, anche qui con possibili temporali. Migliora al Nordovest, salvo per brevi acquazzoni pomeridiani in sviluppo attorno ai rilievi e sulla Lombardia orientale. Dal pomeriggio torna il sole sulla Sardegna. Temperature: massime in diminuzione nelle aree interessate dal maltempo. Venti: forti di Maestrale tra la Sardegna e il Canale di Sicilia, Scirocco in rinforzo sull’Adriatico centrale e meridionale.