Meteo 9 luglio: la fiammata africana entra nel vivo. Nei prossimi giorni punte oltre i 40 gradi!

L’alta pressione dell’Anticiclone Nord-Africano oramai occupa con decisione tutta l’Italia e anche nelle prossime ore garantirà tempo soleggiato e stabile in tutto il Paese, ma anche caldo afoso intenso, in ulteriore aumento. Durante la nuova settimana al Centro-Sud e Isole l’alta pressione non mostrerà segni di debolezza e il tempo rimarrà soleggiato e molto caldo, con temperature diffusamente oltre i 30 gradi e punte anche di 40 gradi e oltre.

Anche al Nord inizio settimana con tanto sole e, nonostante temperature leggermente più contenute, caldo comunque intenso, perché le giornate saranno molto afose mentre sulle Alpi lo zero termico si porterà a quote inusuali, fino a 4500/4700 metri.

Vale la pena di ricordare che le irruzioni di alte pressioni sud-tropicali verso le nostre latitudini, sono un’anomala, ma ormai frequente, caratteristica della circolazione atmosferica nell’area Mediterranea, che fa parte dei cambiamenti climatici dovuti al riscaldamento globale di origine antropica in atto da decenni. Le temperature eccezionali previste per i prossimi giorni quindi non avranno tra le cause il fenomeno ciclico e naturale chiamato El Niño, che ha preso il via da poco nell’oceano Pacifico Equatoriale, e i cui effetti su molte aree (anche assai distanti) del Pianeta si osserveranno solo nei prossimi mesi, e in particolare nel 2024.

Le previsioni meteo per domenica 9 luglio

Al mattino cielo ovunque sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio un po’ di nuvole sulle Alpi, ma senza piogge; ancora tempo bello e soleggiato nel resto d’Italia.

Temperature massime quasi dappertutto in ulteriore lieve aumento e quasi dappertutto sensibilmente sopra le medie stagionali, con valori che da nord a sud toccheranno diffusamente i 35 gradi e punte anche vicine ai 40 in Sicilia e, soprattutto, in Sardegna. Venti deboli.

Le previsioni meteo per lunedì 10 luglio

Lunedì tanto sole in tutta Italia con solo un po’ di nuvolosità pomeridiana sulle aree montuose, e in particolare sulle Alpi, dove non si può escludere qualche breve rovescio.

Caldo e afa in ulteriore lieve aumento. Nelle aree interne di pianura o di valle, temperature diffusamente di 35 gradi e oltre ma con punte intorno ai 40 gradi in Sardegna. Venti molto deboli, salvo temporanei rinforzi di brezza a metà giornata e un moderato Maestrale nel Canale d’Otranto con il mare un po’ mosso; altrove mari calmi o poco mossi.