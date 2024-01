Meteo: martedì 9 gennaio migliora il tempo al Sud. L'inverno alza la voce

La perturbazione (numero 2 di gennaio), ora sull’Italia, domani (martedì 9 gennaio) comincerà a spostarsi verso la Grecia favorendo così un sensibile miglioramento del tempo anche al Sud, dove tenderanno a esaurirsi le piogge e si attenuerà il vento.

Nonostante ciò il tempo, in tutto il Paese, avrà però caratteristiche tipicamente invernali, perché sulla Penisola irromperanno delle correnti di aria gelida che causeranno un generale abbassamento delle temperature e, quindi, un’intensificazione del freddo, anche se, per effetto della nuvolosità che insisterà sul Paese, non sono attese forti gelate notturne. Mercoledì 10 altra giornata di tregua dal maltempo mentre per giovedì 11 è probabile l’arrivo di una nuova perturbazione (la numero 3 del mese), destinata a portare le sue piogge soprattutto al Sud.

Le previsioni meteo per martedì 9 gennaio

Nuvole ovunque, anche se non mancheranno i momenti di sole, specie al Nordest e medio versante tirrenico. Nel corso del giorno qualche pioggia su Valle d’Aosta, Piemonte e Alta Lombardia, con neve sui rilievi fino a quote collinari; piogge deboli e isolate anche su medio e basso versante adriatico, Calabria e Isole Maggiori, con neve sulle zone montuose al di sopra di 1000-1300 metri. Ventoso al Centro-Sud e Isole per freddi venti settentrionali. Temperature in generale stazionarie o in leggero calo; qualche gelata al Nord anche in pianura.

Le previsioni meteo per mercoledì 10 gennaio

Nuvole su tutta Italia, ma con pochi fenomeni di rilievo: nel corso del giorno deboli piogge su Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna, con qualche nevicata sui rilievi oltre 1100-1200 metri. Temperature minime in calo in gran parte del Paese, con gelate mattutine anche in pianura; massime con poche variazioni.