Stop al caldo: tornano pioggia e vento forte, con tanta neve sulle Alpi! Le previsioni meteo dal 9 aprile

Stiamo vivendo una fase meteo segnata da notevoli sbalzi termici che proseguiranno anche nei prossimi 7-10 giorni in un’alternanza di risalite di aria calda subtropicale e rapide discese di aria fresca dalle alte latitudini.

Dopo aver portato per alcuni giorni di tempo stabile e caldo anomalo, l’alta pressione africana sta cedendo sotto la spinta di una perturbazione atlantica (la numero 2 di aprile) che attraverserà le nostre regioni fra oggi e mercoledì, seguita da una massa d’aria fresca responsabile di un tracollo delle temperature inizialmente al Nord-Ovest e poi, tra mercoledì e giovedì, anche nel resto d’Italia, con valori anche sotto la media in alcune aree.

Nella seconda parte della settimana, poi, seguirà un nuovo rinforzo dell’alta pressione accompagnata da afflussi di aria calda, che riporterà stabilità e un nuovo cambio di scenario dal punto di vista termico con temperature in risalita nuovamente oltre la norma. Gli sbalzi potrebbero continuare anche nei giorni successivi: all’inizio della prossima settimana, infatti, sembra probabile l’irruzione di un altro fronte freddo che darà luogo a una nuova fase instabile contrassegnata soprattutto un sensibile calo termico.

Le previsioni meteo per martedì 9 aprile

Cielo molto nuvoloso al Nord-Ovest con piogge sparse anche a carattere di rovescio, a partire dalle zone più occidentali; nevicate inizialmente oltre i 2000 metri, ma in abbassamento nel corso della giornata. Nubi sparse anche al Nord-Est, in Toscana, Umbria e Sardegna. Nel resto del Paese cielo per lo più velato per il transito di strati nuvolosi alti. In serata precipitazioni in estensione anche a Veneto, Trentino Alto Adige, Emilia e Toscana.

Temperature massime in deciso calo al Nord-Ovest e nel settore occidentale della Sardegna, senza grandi variazioni e ancora elevate altrove. Venti in rinforzo a partire dalla Sardegna e sui mari occidentali con conseguente aumento del moto ondoso.

Le previsioni meteo per mercoledì 10 aprile

Cielo in generale nuvoloso. Piogge diffuse al Nord, inizialmente meno probabili in Piemonte e Liguria, e neve sulle Alpi oltre 1100-1600 metri. Precipitazioni più isolate e intermittenti al Centro, in Sardegna e nel basso Tirreno. Alla sera fenomeni in attenuazione, a parte ancora qualche pioggia in Emilia, alta Toscana, basso Piemonte, Liguria e Sardegna.

Temperature massime in diminuzione, più sensibile al Nord-Est, al Centro e sulle Isole maggiori con valori anche sotto la media; picchi ancora elevati nel Sud peninsulare. Ventoso un po’ ovunque, con raffiche burrascose di Maestrale in Sardegna.