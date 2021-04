Meteo, 9 aprile con freddo in attenuazione poi torna la pioggia al Nord

Venerdì 9 arile l’Italia godrà della protezione dell’alta pressione, che garantirà prevalenza di tempo bello e, complice l’afflusso di calde correnti sciroccali, anche temperature in generale aumento. Nel fine settimana invece arriverà una perturbazione (la numero 4 di aprile) che già sabato porterà, specie nella seconda parte del giorno, piogge sparse al Nord e Toscana, con delle nevicate sulle zone alpine a quote elevate. Questa perturbazione insisterà, più o meno sulle stesse zone, anche nella giornata successiva: anche domenica quindi ci attendono piogge concentrate più che altro al Nord e Toscana.



Nel frattempo i caldi venti meridionali richiamati dalla perturbazione favoriranno un aumento delle temperature in gran parte del Centro-Sud: il rialzo termico si farà sentire soprattutto nelle regioni meridionali, dove le massime in alcune località arriveranno anche a oltrepassare i 20 gradi. La perturbazione numero 4 farà sentire i suoi effetti sull’Italia anche all’inizio della prossima settimana, in attesa del ritorno dell’alta pressione che, da mercoledì, garantirà condizioni di tempo più stabile e soleggiato e temperature nuovamente in risalita.

Previsioni meteo per venerdì 9 aprile

Venerdì giornata tra sole e nuvole al Nord. Prevalenza di tempo soleggiato sul resto d’Italia, con un po’ di nuvolosità innocua sulle regioni solo a partire dalla sera.



Temperature massime in generale crescita, specie al Sud e Isole Maggiori: possibili picchi fino a 20 gradi in Sardegna. Venti di Scirocco in rinforzo sui mari di ponente.

Previsioni meteo per sabato 10 aprile

Sabato tempo ancora in prevalenza soleggiato al Sud. Nubi in aumento altrove con piogge a partire da Nord-Ovest e Toscana, ma in estensione anche a Nord-Est, Umbria, Marche e alto Lazio fra pomeriggio e sera. Locali precipitazioni possibili anche sulla Sardegna settentrionale. Quota neve dai 1200 ai 1500 metri sulle Alpi.



Temperature minime in aumento; massime in calo al Nord-Ovest e in Toscana, in aumento su medio Adriatico, Sud e Isole con punte oltre i 20 gradi in Sardegna. Ventoso per Scirocco, particolarmente intenso sui mari di ponente che diverranno molto mossi o agitati.