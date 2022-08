Meteo, 9 agosto con tempo instabile, possibili forti temporali: rischio di grandinate e nubifragi. Ecco dove

La settimana che precede il Ferragosto si è aperta lunedì 8 con temporali intensi in diverse regioni e prosegue martedì con condizioni meteo instabili in particolare al Centro-Sud. La responsabile è la perturbazione numero 1 di agosto, che rischia di provocare temporali localmente intensi, accompagnati da possibili grandinate e nubifragi.

Con l'afflusso di aria più fresca, la perturbazione ha messo fine all'ultima ondata di caldo riportando le temperature su valori in linea con le medie stagionali.

Le previsioni meteo per martedì 9 agosto

Nella prima parte della mattinata possibili rovesci isolati sul medio versante adriatico e nell’interno del Centro, tempo più stabile nel resto d’Italia. Fra la tarda mattinata e il pomeriggio aumento dell’instabilità al Centro-Sud con temporali in sviluppo su bassa Toscana, Lazio, Umbria, zone interne di Abruzzo, Molise e Puglia, nel resto del Sud e su gran parte della Sicilia; brevi temporali di calore possibili anche nell’interno della Sardegna. Tempo sempre ben soleggiato al Nord e nelle vicine zone del Centro.

Temperature massime in ulteriore calo al Centro-Sud, in lieve rialzo al Nord: valori prossimi alla norma, per lo più compresi tra 27 e 33 gradi. Venti da deboli a localmente moderati settentrionali.

Le previsioni meteo per mercoledì 10 agosto

Al mattino possibili locali rovesci fra Calabria e Sicilia, tempo più stabile nel resto del Paese. Fra tarda mattina e pomeriggio sviluppo di temporali su basso Lazio, rilievi di Abruzzo e Molise, gran parte del Sud e della Sicilia, eccetto le coste adriatiche pugliesi e l’ovest dell’isola; brevi rovesci non esclusi anche sulle Alpi centro-occidentali e nel sud-est della Sardegna; tempo soleggiato nelle altre zone. Temperature senza grandi variazioni con caldo estivo senza eccessi. Venti sempre deboli o moderati settentrionali.