Meteo, 9 agosto instabile al Centro-sud e con caldo senza eccessi

Aria meno calda in propagazione sull'Italia in questo 9 agosto. Temporali in sviluppo su parte delle regioni centro-meridionali. Gli aggiornamenti meteo

9 Agosto 2022 - ore 06:00 Redatto da Redazione Meteo.it