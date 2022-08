Meteo, giovedì maltempo intenso al Centro-Nord. Forte ma breve ondata di caldo al Sud

Tra mercoledì 17 e giovedì 18 agosto l’aria rovente che accompagna l’anticiclone affluirà sulle nostre regioni centro-meridionali dando origine ad una forte ma breve ondata di calore. Le regioni nord-occidentali saranno invece raggiunte da un’attiva perturbazione atlantica, la n. 4 di agosto, mercoledì pomeriggio con rovesci o temporali localmente anche forti. Il sistema perturbato, entro giovedì sera, dovrebbe interessare anche il Nord-Est e parte del Centro. Cresce la probabilità di piogge abbondanti su alcune aree del Nord (in particolare sull’alta Lombardia e al Nord-Est).

Giovedì 18 agosto tempo abbastanza soleggiato ed estremamente caldo in Sicilia e su buona parte del Centro-Sud, nonostante banchi nuvolosi estesi a quote medio alte. Al Nord, in particolare sulle regioni occidentali e sull’alta Toscana la nuvolosità sarà più densa. Nella prima parte della giornata piogge e temporali anche forti nell’area del Levante Ligure, in Lombardia e sul Veneto, con fenomeni più intensi sulle fasce prealpine; rovesci isolati in Piemonte e sul Trentino; rovesci e temporali isolati sull’Emilia Romagna e sulla Toscana. Nel pomeriggio condizioni di variabilità sul Nord-Ovest, nelle Marche, in Emilia e sul nord della Toscana; brevi temporali anche sul nord della Sardegna. Dalla sera aumenta la probabilità di temporali anche intensi sulla Toscana e sulle regioni nord-orientali.

Temperature in aumento nei valori minimi quasi ovunque (tranne sul Nord-Ovest); valori diurni in calo al Nord, sull’alta Toscana e in Sardegna (specie sul lato occidentale), in aumento e sensibilmente superiori alla norma sul resto del Centro Sud. Venti in generale di moderata intensità; nelle aree temporalesche possibilità di forti raffiche. Mari: calmi o poco mossi Ionio e Adriatico meridionale, mossi gli altri.

Venerdì 19 agosto la perturbazione n.4 si allontanerà dal nostro Paese lasciando ancora qualche strascico soprattutto al Nord-Est, dove, in particolare sulle aree alpine insisteranno dei rovesci fino alla sera; sul resto del Paese osserveremo una nuvolosità variabile ma senza precipitazioni di rilievo.

Le temperature scenderanno sensibilmente in Sardegna e sulle regioni centrali; dal pomeriggio i venti di Maestrale determineranno un’attenuazione del caldo anche al Sud e in Sicilia.

Durante il fine settimana prevarrà probabilmente l’influsso dell’Anticiclone delle Azzorre con tempo prevalentemente soleggiato e temperature vicine alla norma.