Meteo, la settimana sarà bollente: afa, siccità e valori vicino a 40°C

L'ondata di calore sarà intensa sia per estensione che per durata. In particolare al Sud e sulla Sicilia c'è il rischio che possa perdurare almeno fino alla fine di giugno

20 Giugno 2022 - ore 11:42 Redatto da Redazione Meteo.it