Meteo 8 Marzo: pioggia e neve tra la Giornata della donna e il weekend

La variabilità meteo resta protagonista sull’Italia a causa del persistente flusso atlantico che continua a pilotare diverse perturbazioni verso il Paese: ci aspettano ancora fasi piovose e nevicate, accompagnate da una vivace ventilazione, in alternanza anche a momenti più tranquilli con tempo stabile.

Il prossimo peggioramento arriverà nel corso di questo venerdì 8 marzo, Giornata della donna, quando la perturbazione numero 4 di marzo interesserà inizialmente i settori occidentali per poi estendersi al resto del Paese entro domani pomeriggio.

Nella serata di sabato, mentre questo sistema nuvoloso si allontanerà verso i Balcani, un’altra perturbazione, un po’ più intensa, raggiungerà il Nord-Ovest andando poi a coinvolgere il resto d’Italia nel corso di domenica. In questo periodo le temperature continueranno a oscillare intorno ai valori normali della prima decade di marzo.

Le previsioni meteo per venerdì 8 marzo, Giornata della donna

Oggi al mattino ampie schiarite al Centro-Sud e in Emilia Romagna; nuvoloso altrove con le prime deboli precipitazioni nell’ovest della Sardegna e sulle Alpi occidentali, nevose oltre 1.000 metri. Nel pomeriggio graduale estensione dei fenomeni a Piemonte, sull’ovest della Lombardia, in Liguria e al resto della Sardegna; nubi in aumento sulle regioni centrali tirreniche dove comincerà a piovere in serata. Temperature massime in calo al Nord-Ovest, in leggero rialzo al Centro e in Sicilia. Venti di Scirocco in rinforzo nei settori occidentali del Paese.

Le previsioni meteo per sabato 9 marzo

Giornata molto nuvolosa o coperta su gran parte d’Italia. Piogge e rovesci tra Lazio, Abruzzo, Molise e Sud Italia.

Nel corso della giornata, e soprattutto dal pomeriggio, una nuova intensa perturbazione porterà precipitazioni di nuovo in diffusione anche al Nord (specialmente al Nord-Ovest) e in Sardegna, con nevicate oltre i 700-900 metri di quota. Venti meridionali in netto rinforzo, con mari molto mossi.