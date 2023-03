Meteo, 8 marzo con tempo variabile: ecco dove piove alla Festa della Donna

Le condizioni meteo restano variabili in gran parte d'Italia per un flusso di correnti mediamente occidentali, umide e temperate, in seno alle quali si muoveranno alcune perturbazioni, i cui settori più attivi andranno, però, a interessare le aree a nord delle Alpi dove si attendono precipitazioni frequenti e a tratti abbondanti. Sull’Italia i fenomeni saranno modestie tenderanno a prediligere le regioni del Centro-Sud, mentre gran parte del Nord resterà a secco con un ulteriore aggravamento del problema della siccità, specie al Nord-Ovest.

La debole perturbazione n.3 di marzo, in transito sulla penisola, prima di allontanarsi verso sud-est darà luogo ancora a qualche precipitazione nel settore tirrenico. Un’altra perturbazione (la n.4) andrà probabilmente a interessare il Centro-Sud nella giornata di venerdì, mentre nel fine settimana un fronte freddo dovrebbe addossarsi alle Alpi per poi scivolare verso i Balcani lambendo il settore adriatico. Nel frattempo l’aria più mite in arrivo, favorirà un generale rialzo termico con temperature massime che potrebbero raggiungere e superare i 20 gradi, dapprima sulle due Isole maggiori e sulle regioni del versante adriatico e ionico, poi nel weekend anche nel settore tirrenico e probabilmente anche al Nord a causa dei possibili venti di Foehn.

Le previsioni meteo per mercoledì 8 marzo, Festa della Donna

Domani nubi sparse in quasi tutto il Paese, ma con delle schiarite ampie soprattutto sul medio Adriatico, in Sardegna e, fra pomeriggio e sera, anche in Sicilia, sul basso Adriatico e lungo il versante ionico. Al mattino piogge sparse su Lazio, Campania, Calabria tirrenica e Sicilia occidentale, in graduale attenuazione. Piogge e nevicate oltre 1200-1400 metri sulle Alpi occidentali, ma con quota neve in graduale rialzo. Qualche precipitazione possibile anche fra Levante ligure e alta Toscana.

Temperature per lo più in aumento, con punte vicine ai 20 gradi sul medio Adriatico e sulle Isole. Venti da moderati a tesi tra ovest e sud-ovest.

Le previsioni meteo per giovedì 9 marzo

Tempo soleggiato su medio-basso Adriatico, settore ionico, Sicilia e, gradualmente, anche al Nord-Ovest; nel pomeriggio temporanee schiarite anche al Nord-Est. Prevalenza di nuvole nel resto d’Italia, con isolate precipitazioni in Friuli Venezia Giulia, Levante ligure, alta Toscana, Campania e Calabria tirrenica.

Temperature in aumento con valori massimi decisamente miti, fino a 18-19 gradi da nord a sud, ma con picchi anche oltre i 20 gradi sul medio Adriatico e sulle isole maggiori. Ancora ventoso per Libeccio.