Meteo 8 aprile: stop al freddo, torna l'alta pressione

Tra oggi e domani assisteremo a un deciso miglioramento delle condizioni meteo, accompagnato da temperature in rialzo in gran parte d’Italia: il fronte freddo responsabile della parentesi invernale di questi ultimi giorni infatti si allontanerà definitivamente mentre l’alta pressione tornerà a lambire il nostro Paese.

Domani l’alta pressione si consoliderà con più decisione sull’Italia, garantendo una giornata soleggiata e con temperature in ulteriore aumento.

Nel corso del fine settimana invece è probabile l’arrivo di una nuova perturbazione (la numero 4 del mese), con un conseguente peggioramento meteo che coinvolgerà soprattutto le regioni del Centro-Nord.

Le previsioni meteo per giovedì 8 aprile

Oggi cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso in quasi tutta Italia, con moderata nuvolosità, in ogni caso per lo più innocua, solo su Levante Ligure e alta Toscana.

Temperature massime leggero calo all’estremo Sud, in sensibile rialzo invece nel resto d’Italia. Venti moderati di Tramontana sullo Ionio, di Libeccio sul Mar Ligure; altrove venti per lo più deboli.

Le previsioni meteo per venerdì 9 aprile

Domani le condizioni meteo saranno stabili in tutto il Paese: osserveremo un’alternanza tra sole e nuvole sulla Calabria meridionale e la Sicilia, che tuttavia non sarà accompagnata da piogge. Tempo bello e soleggiato nelle altre regioni.

Temperature massime con poche variazioni al Nord-Ovest, in aumento nel resto d’Italia. Venti di Scirocco, da deboli a moderati, sui mari di ponente.