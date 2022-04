Meteo, Pasqua fresca e ventosa ma con poche piogge. Pasquetta per lo più soleggiata

Sabato 16 aprile un fronte freddo raggiungerà le regioni settentrionali determinando un aumento dell’instabilità nella seconda parte della giornata: alcuni rovesci o temporali in sviluppo dapprima a ridosso delle Prealpi lombarde e venete potranno coinvolgere successivamente anche le pianure, in particolare del Piemonte occidentale, dell’est della Lombardia e dell’Emilia. Prevarranno le nuvole sulle estreme regioni meridionali, specie tra Calabria e Sicilia, con qualche piovasco occasionale sui rilievi della bassa Calabria e quelli settentrionali dell’Isola.

Nel complesso più soleggiato in Sardegna e nel resto della Penisola con locali addensamenti in Appennino, associati tra pomeriggio e sera, a qualche breve rovescio sui rilievi tra l’Abruzzo e il basso Lazio.

Temperature stabili o in lieve aumento nelle minime, massime localmente in lieve calo al Nord, nelle zone appenniniche e nel nord della Sicilia. Venti nord-orientali fino a moderati o tesi tra il basso ionio e il sud della Sicilia, in intensificazione nella seconda parte della giornata anche sull’Adriatico, gran parte del Centro, nel settore ligure e da est in Pianura Padana.

La domenica di Pasqua sarà una giornata piuttosto ventosa per venti settentrionali sull’Adriatico e in tutto il Centro-Sud, con afflusso di aria più fresca e conseguente calo delle temperature un po’ dappertutto. Prevarranno comunque le schiarite in gran parte del Centro-Nord, in Campania e nel nord della Sardegna; nubi sparse altrove con qualche breve pioggia o rovescio isolati non esclusi, in Calabria, nel sud della Sicilia e nella Sardegna.

Per la giornata di Pasquetta il tempo migliorerà con tendenza a schiarite anche nelle regioni meridionali, dove continueranno comunque a soffiare moderati venti settentrionali; avremo quindi una giornata complessivamente soleggiata da nord a sud, con temperature per lo più in calo nelle minime ma con massime quasi ovunque in aumento, un rialzo termico che dovrebbe poi proseguire nei giorni successivi.