Meteo: 7 settembre con deciso peggioramento in arrivo al Centro-Nord

La settimana prosegue nel segno di una maggiore variabilità sull’Italia e con la prospettiva, per alcune regioni, di un imminente peggioramento. Tra oggi, mercoledì 7 e giovedì 8 settembre infatti, un’attiva perturbazione atlantica (la numero 3 di settembre) investirà le nostre regioni settentrionali e le centrali tirreniche, dando luogo a rovesci e temporali localmente intensi, complice l’energia fornita dal calore immagazzinato nei nostri mari, la cui temperatura superficiale è ancora ben superiore alla norma stagionale.

Il resto del Paese, secondo i dati attualmente disponibili, risentirà marginalmente o per nulla degli effetti della perturbazione: in particolare all’estremo Sud e sulle Isole, dove il caldo anomalo proseguirà probabilmente fino a sabato 10, con il termometro fino alla soglia dei 36-37 gradi su Calabria e Sicilia. La tendenza per il fine settimana resta ancora molto incerta: al momento si profila una prosecuzione della variabilità sulle regioni centro-settentrionali.

Le previsioni meteo per mercoledì 7 settembre

Al Nord nuvolosità variabile sin dalla mattinata con i primi rovesci a carattere isolato. Col passar delle ore aumenterà il rischio di temporali attorno alle zone montuose ma, isolatamente, anche sulla Valle Padana e in Liguria. Nel resto del Paese tempo in prevalenza ancora soleggiato, nonostante alcuni annuvolamenti sparsi sulle regioni centrali tirreniche, lungo la dorsale e qualche velatura sulle Isole.

Dalla tarda sera o nella notte tendenza ad un marcato peggioramento, con precipitazioni temporalesche localmente intense, su gran parte delle regioni settentrionali, in estensione a Toscana, Umbria e Lazio. Temperature massime in leggero calo al Nord, ma clima più afoso; per lo più tra 29 e 34°C al Centro-Sud, con picchi di 35-37 sulle Isole. Venti di Scirocco in rinforzo sul mar Tirreno; raffiche nelle aree temporalesche. Mari calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per giovedì 8 settembre

Iniziali condizioni di tempo perturbato, con piogge e temporali localmente intensi, su nord ed est del Piemonte, Lombardia, Levante ligure, Nordest e regioni centrali tirreniche. Dal pomeriggio i fenomeni tenderanno a concentrarsi tra l’Emilia e il Triveneto; altrove si esauriranno, con gli ultimi rovesci isolati tra Toscana, Umbria, Marche e Lazio. Prevalenza di sole al Sud e sulle Isole, salvo un po’ di nuvole e locali temporali al mattino sulla Campania.

Temperature massime in ulteriore lieve calo al Nord e sulla Toscana; caldo anomalo altrove, con picchi fino a 36-37 gradi su Sardegna e Sicilia. Ventoso per Scirocco su quasi tutti i mari, che diverranno mossi; forti raffiche nelle aree temporalesche.