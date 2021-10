Meteo, 7 e 8 ottobre con forti piogge e aria fredda

L’ultima perturbazione giunta sull’Italia ha dato vita a un intenso vortice di bassa pressione che tra oggi e domani sarà responsabile di diffuso maltempo.

Nuove piogge in vista, quindi: oggi su gran parte del Centro-Sud e in alcune zone del Nord-Est, domani soprattutto al Sud e nelle regioni centrali adriatiche.

Dal punto di vista termico, le correnti relativamente fredde richiamate dal centro di bassa pressione faranno ulteriormente calare le temperature in molte zone del Paese, regalandoci così giornate dal sapore tipicamente autunnale.

Previsioni meteo per giovedì 7 ottobre

Giovedì prevalenza di tempo bello al Nord-Ovest. Nuvole altrove, con piogge sparse che nel corso del giorno bagneranno Friuli, Venezia Giulia, Veneto, Emilia, Romagna, gran parte del Centro (eccetto la Toscana) e regioni meridionali; possibili nevicate sulle Alpi Orientali oltre 1700-1800 metri.

Temperature massime in ulteriore calo in gran parte del Centro-Sud e Isole. Ventoso, per lo più per venti settentrionali o di Maestrale. Mari molto mossi, localmente anche agitati.

Previsioni meteo per venerdì 8 ottobre

Domani tempo bello al Nord-Ovest. Nuvole nel resto d’Italia: piogge sparse, a tratti anche intense, su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Temperature massime in ulteriore calo all’estremo Sud, in leggero rialzo al Centro-Nord.

Sarà una giornata molto ventosa e i mari risulteranno in generale molto mossi, localmente anche agitati, specie l’Adriatico e i bacini attorno alle Isole.