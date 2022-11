Meteo, 7 novembre stabile poi rapida perturbazione a metà settimana

Il vortice ciclonico responsabile dell’intensa fase meteo di maltempo che ha colpito l’Italia si è definitivamente allontanato verso la Grecia e la Turchia, favorendo un netto miglioramento del tempo anche al Centro-Sud. L’inizio di settimana sarà contraddistinto dal ritorno dell’alta pressione di matrice africana che riporterà in tutta Italia condizioni di stabilità atmosferica accompagnata anche da un leggero rialzo termico che riporterà le temperature diurne su valori per lo più superiori alle medie stagionali. A metà settimana, tra mercoledì e giovedì, una perturbazione atlantica (la n.3 di novembre) transiterà sul Nord Italia e la Toscana riportando un po’ di piogge e un po’ di neve sulle Alpi ma solo ad alta quota oltre i 2000 metri. Nel resto del Centro-Sud resisterà l’alta pressione con temperature in ulteriore aumento; le massime pomeridiane torneranno a superare i 20 gradi con punte di 25 in Sardegna.

Le previsioni meteo per lunedì 7 novembre

Tempo stabile e soleggiato in gran parte d’Italia con degli annuvolamenti significativi e un cielo localmente anche nuvoloso in Toscana, nel nordovest della Sardegna e nel settore del basso tirreno tra Calabria meridionale e Sicilia nord-orientale. Al primo mattino possibile presenza di nebbie in pianura padana tra Lombarda meridionale, Emilia e basso Veneto. Temperature massime quasi ovunque in aumento, nella norma o leggermente superiori: valori pomeridiani fino a 19-20 gradi al Centro-Sud con punte di 22-24 in Calabria, Sicilia e Sardegna. Venti fino a moderati di Maestrale su medio-basso Adriatico, Salento, Ionio settentrionale e Canale di Sicilia.

Le previsioni meteo per martedì 8 novembre

Cielo da parzialmente nuvoloso a nuvoloso in Liguria, Lombardia, Emilia, Vento occidentale, Toscana, Umbria e alto Lazio; nel corso della giornata qualche isolata e debole pioggia in Liguria. Nel resto d’Italia tempo soleggiato con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata ulteriore aumento delle nubi al Nord e in Toscana. All’alba banchi di nebbia sulla val padana orientale. Temperature minime inferiori ai 10 gradi al Centro-Nord. Temperature del primo pomeriggio nella norma o poco sopra: massime intorno ai 20 gradi al Centro-Sud con punte di 23-24 nelle Isole maggiori. Venti deboli o molto deboli, salvo rinforzi di Maestrale nel Canale d’Otranto e di Scirocco intorno alla Sardegna con mari un po’ mossi.