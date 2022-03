Meteo, 7 marzo con poche piogge e clima invernale.

Durante la settimana che sta per cominciare il rinforzo dell’alta pressione verso il Nord Atlantico e l’Europa occidentale darà origine a una situazione di blocco (blocco anticiclonico) che impedirà alla perturbazioni atlantiche di raggiungere il Mediterraneo, mentre un corridoio atmosferico favorirà l’afflusso di aria artica continentale dalla Russia verso l’Europa Orientale, e da qui in parte fino alle nostre regioni dove sono perciò attese condizioni meteo tipicamente invernali. I prossimi giorni saranno dunque caratterizzati da temperature basse per questo periodo dell’anno, con valori inferiori di 4-6 gradi rispetto la norma climatica; insisteranno inoltre le correnti settentrionali capaci di acuire la sensazione del freddo, il tutto con precipitazioni molto scarse.

Previsioni meteo per lunedì 7 marzo

Lunedì bel tempo al Nord, Toscana, Umbria e Lazio. Alternanza tra sole e nuvole sul resto d’Italia: deboli piogge su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria, con nevicate fino a quote collinari sull’Appennino Abruzzese e Molisano, oltre 600-900 metri sull’Appennino Meridionale. Temperature stazionarie o in leggero rialzo, comunque al di sotto della norma. Venti settentrionali, più intensi al Centro-sud. Mar Adriatico molto mosso.

Previsioni meteo per martedì 8 marzo

Martedì deboli e sporadiche precipitazioni potranno insistere su Puglia e nord della Sicilia. Altrove tempo stabile con maggiore presenza di nuvole sulla Liguria, Prealpi centrali, sul medio versante adriatico e all'estremo Sud. Sulle regioni adriatiche e meridionali sarà una giornata ventosa per venti settentrionali.