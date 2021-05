Meteo, 7 maggio con tempo ancora variabile

Anche nella giornata di oggi le condizioni meteo saranno influenzate da due diverse perturbazioni. La prima, in movimento sull’Europa Centrale, porterà un po’ di instabilità nell’estremo Nord-Est; la seconda, la numero 6 in risalita dal Nord Africa, porterà della nuvolosità ma con scarsi fenomeni tra Sicilia e Calabria.

Nel fine settimana, invece, si conferma una rimonta più decisa dell’alta pressione di matrice africana verso il Mediterraneo Centrale, e di conseguenza condizioni meteo stabili in tutta Italia con un tempo prevalentemente soleggiato e con temperature in crescita; domenica in particolare avremo valori diffusamente oltre i 20 gradi con numerose località che toccheranno i 25 gradi.

Previsioni meteo per venerdì 7 maggio

Venerdì giornata con una prevalenza di nuvole nel Nord-Est e tempo instabile in Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia dove avremo locali precipitazioni più probabili e diffuse tra pomeriggio e inizio serata con possibili temporali. Un po’ di nuvolosità sparsa e irregolare su est Lombardia, Centro Italia, Calabria e Sicilia; ampie schiarite nel Nord-Ovest; nel pomeriggio possibili piovaschi nell’interno della Sicilia e sulle Alpi lombarde orientali.

Temperature in lieve rialzo con locali punte di 24-25 gradi. Venti: Libeccio da moderato a localmente forte nel Mar Ligure; venti da deboli a moderati nel resto d’Italia. Mari: il Mar ligure risulterà molto mosso; mossi l’Adriatico settentrionale e l’alto Tirreno; poco mossi i restanti bacini.

Previsioni meteo per sabato 8 maggio

Domani cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso al Sud e Isole maggiori. Bel tempo anche al Centro-Nord ma con un po’ di nuvolosità sparsa e irregolare che renderà il cielo da poco a parzialmente nuvoloso; non sono previste piogge di rilievo se non la possibilità di locali piovaschi nelle zone interne appenniniche dell’Abruzzo.

Temperature in lieve calo al Nord e sulle regioni adriatiche con valori intorno ai 20 gradi; stazionarie e con punte di 24-25 gradi su regioni tirreniche, Sicilia e Sardegna.

Venti in prevalenza deboli, slavo moderati rinforzi da nord in Adriatico, canale d’Otranto, Ionio orientale e Canale di Sicilia.

Mari: localmente mossi l’Adriatico, il Tirreno centrale, il Canale d’Otranto, il Canale di Sicilia e lo Ionio; poco mossi gli altri mari.