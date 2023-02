Meteo 7 febbraio: freddo intenso e neve a bassa quota! Ecco dove

Prosegue all'insegna del gelo quella che si profila come la settimana più fredda dall’inizio dell’inverno, con temperature ben al di sotto della media stagionale (in qualche caso anche di 6-7 gradi), venti spesso di forte intensità (che accentueranno la sensazione di gelo) e la possibilità di vedere qualche debole nevicata fino a quote molto basse o di pianura.

L’aria fredda di origine artica si sta spingendo in queste ore fin sul Mediterraneo occidentale, con la formazione di un vortice di bassa pressione tra le Baleari e la Sardegna, (perturbazione numero 3 del mese), responsabile di una breve fase di maltempo sulla Sardegna. A metà settimana il centro della depressione si muoverà verso sud-est, in direzione del Golfo Libico, causando un peggioramento del tempo tra Calabria e Sicilia. Questo tipo di circolazione alimenterà il richiamo dei venti balcanici verso le nostre regioni: in seno a tali correnti un altro veloce impulso in discesa dalla Russia (perturbazione numero 4), tra mercoledì e giovedì investirà il Centro-Nord, dove è atteso un inasprimento del freddo.

Le previsioni meteo per martedì 7 febbraio

Oggi cielo sereno o poco nuvoloso al Nord, Toscana, Umbria, Lazio, coste campane e della Calabria tirrenica, a parte una residua nuvolosità nelle prime ore del giorno su basso Piemonte e Romagna. Cielo irregolarmente nuvoloso altrove, con residue precipitazioni sulla Sardegna orientale. In mattinata qualche fiocco di neve su Molise, Puglia centrale, Basilicata e nordest della Calabria.

Temperature minime per lo più in calo, con diffuse gelate all’alba al Nord e nelle aree interne peninsulari riparate dal vento. Massime in ulteriore calo sulla Sardegna, senza grandi variazioni altrove. Venti nord-orientali, moderati al Centro-Sud, forti da est in Sardegna. Mari mossi o molto mossi.

Le previsioni meteo per mercoledì 8 febbraio

Domani al Nord, sulle regioni centrali tirreniche e sulle coste campane tempo soleggiato. Nel resto del Paese cielo nuvoloso o molto nuvoloso, salvo temporanee schiarite. Tempo instabile con locali piogge o brevi rovesci su Sardegna orientale, Sicilia e Calabria: neve a quote collinari (700-800 metri), anche meno in Calabria (400-500 m). Nel corso della giornata giungeranno deboli nevicate fino a quote molto basse o di pianura (100-300 metri) tra la Romagna e la Puglia garganica.

Temperature minime diffusamente sotto lo zero, fino a -6/-8 gradi all’alba al Nord. Massime in leggero rialzo al Sud, ma in un contesto generale di freddo pungente, accentuato dai tesi venti orientali. In tutto il Paese, infatti, alle quote di pianura i valori diurni oscilleranno tra 1 e 9 gradi.